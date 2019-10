Kitty cobra cadastro de carroças: “Enquanto a Barra avança, Aracaju retrocede”

O processo de registro e emplacamento de carroças no município de Barra dos Coqueiros tem sido acompanhado de perto pela deputada estadual e ativista da causa animal, Kitty Lima (Cidadania) desde o seu início, em meados de abril deste ano. Nesta semana a parlamentar voltou a receber informações positivas do andamento do processo e tornou a cobrar que outras prefeituras, a exemplo de Aracaju, tomem a mesma iniciativa.

“A Barra avança significativamente com o emplacamento das carroças na Grande Aracaju e eu considero este o primeiro passo para o fim gradativo desse serviço que acontecerá futuramente. Com esse cadastro poderemos proporcionar novas formas de emprego para esses trabalhadores, que ingressarão no mercado de trabalho formal e poderão mudar a vida de suas famílias”, exaltou a deputada.

Na oportunidade do mês de abril, Kitty havia visitado o município e a Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) para ressaltar a importância da ação como forma de prevenir os maus tratos a animais. Ela dialogou com o superintendente Gilvan Mecenas e elogiou a atitude iniciada pelo órgão. “Vamos continuar acompanhando e sendo parceiros dessa e de todas as gestões que ousarem tomar iniciativas que colaborem com a erradicação dos maus tratos aos animais”, pontuou.

Crítica a Aracaju

Durante a última quinta, 17, Kitty Lima voltou a se posicionar sobre o assunto que envolve o cadastro de carroças na Grande Aracaju após ser informada de que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, estaria anunciando que tem efetuado o mesmo processo na capital. “Fui surpreendida com essa notícia enviada por diversos seguidores meus em minhas redes sociais. A verdade é que isso não acontece, está totalmente fora da realidade. O prefeito Edvaldo Nogueira mente para a população ao forçar a imagem de que está comprometido com os carroceiros e com os cavalos que são explorados nesta atividade, quando na verdade não está”, disse a deputada em nota enviada à imprensa.

De acordo com a deputada, autora do PL das Carroças que tramita na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), as informações passadas pelo prefeito não condizem com a realidade, uma vez que ela vem tentando dialogar com Edvaldo a melhor (e eficaz) forma de promover o cadastramento, que por sua vez não se mostra interessado em discutir sobre o assunto.

