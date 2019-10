LACEN REALIZA IDENTIFICAÇÃO DE BARBEIROS TRANSMISSORES DA DOENÇA DE CHAGAS

21/10/19 - 10:44:29

A Doença de Chagas é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. A identificação e exame de infectividade de Triatomíneos (barbeiros) realizada no Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) visa contribuir para o monitoramento de agravos de Vigilância em Saúde nos 75 municípios sergipanos.

De acordo com a gerente de Entomologia, Karine Dantas Moura Abreu, o trabalho cumpre o guia para vigilância, prevenção, controle e manejo clinico da Doença de Chagas. Ela explicou que em nove meses o serviço recebeu 54 solicitações de análises encaminhadas pelos municípios sergipanos, que efetuam a captura dos barbeiros.

“No setor é realizada uma investigação minuciosa com o auxílio de microscópio para identificar a espécie do triatoma. Depois, é feito o esmago do besouro para analisar suas fezes e verificar esse resíduo na lâmina. Através desse procedimento é possível checar a infectividade para mais ou menos da doença de Chagas”, detalhou Karine.

O superintende do Laboratório Central, Cliomar Alves dos Santos, informou que a unidade também realiza exames que utilizam as metodologias Elisa e Imunofluorescência para investigação de possíveis pacientes com suspeita de contágio da doença. “Os municípios enviam amostras do material que será analisado e o resultado é liberado em até dez dias via sistema de dados do

Gerenciamento de Ambiente Laboratorial”, ressaltou.

Por se tratar de uma doença infecciosa a pessoa pode apresentar os seguintes sintomas: febre, mal estar, falta de apetite, aumento do baço e fígado por até 12 semanas na fase aguda. Já na fase crônica alguns pacientes podem apresentar palpitação, falta de ar, canseira, inchaço, dor no peito, tosse, tontura, dificuldade para engolir, regurgitação, soluço, prisão de ventre e dor no abdômen.

Serviço

O Lacen é um centro de referência estadual de conhecimento técnico em diagnósticos laboratoriais nas áreas de Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária. Entre as atribuições mais demandadas ao Laboratório Central está a realização de análises laboratoriais, que são divididas em Biologia Médica e de Produtos. Na área de Biologia Médica, estão os exames de doenças de notificação compulsória (aquelas obrigadas a serem registradas), como Aids, tuberculose e dengue e análises de enfermidades que tenham o interesse da saúde pública.

ASN