Mulheres melhoram a forma em projeto de educação física

21/10/19 - 11:28:31

Todas as terças e quintas-feiras, 23 mulheres têm um compromisso sagrado: participar do Projeto de Extensão Melhor Forma na Melhor Fase, promovido pelo Curso de Educação Física do Centro Universitário Estácio de Sergipe. Segundo o professor Tharciano Luiz, responsável pelo projeto, as participantes tiveram apenas que apresentar um atestado médico assinado por um cardiologista informando que elas estão aptas para praticar exercícios físicos, pois as aulas são gratuitas.

O Projeto foi concebido inicialmente para atender as participantes de outra iniciativa: o Projeto Melhor Fase, atividade de extensão educacional voltado para terceira idade. “Devido à grande procura, resolvemos ampliar as inscrições para outras senhoras da comunidade. Hoje não há mais vagas”, diz Tharciano. Ele revela que as pessoas interessadas em participar do Melhor Forma na Melhor Fase devem procurar a Coordenação do Curso de Educação Física para entrar na lista de espera.

As aulas são acompanhadas pelo preceptor Sebastião Barbosa e alunos de Educação Física, que orientam as participantes nos diversos equipamentos da academia de ginástica do Centro Universitário Estácio de Sergipe. As alunas adoram os exercícios e garantem que a melhora do condicionamento físico é visível. “Gostei tanto que trouxe a minha irmã”, revela dona Diva Mari. Tharciano Luiz afirma que o entusiasmo das participantes atesta o sucesso do Projeto Melhor Forma na Melhor Fase: “Estamos trabalhando para ampliar o número de participantes em 2020”, informa o professor.

Fonte e foto assessoria