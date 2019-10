OPERAÇÃO SERGIPE MAIS SEGURO É REALIZADA FIM DE SEMANA NA GRANDE ARACAJU

21/10/19 - 10:57:55

Na noite deste domingo, 20, a Polícia Militar realizou uma nova operação Sergipe Mais Seguro. As ações ocorreram em diversos bairros da Grande Aracaju. Na oportunidade, foram efetuadas diversas abordagens com o intuito de proporcionar uma maior segurança à população. As ações visam coibir a prática de crimes e garantir um maior efetivo nas ruas.

A operação contou com a participação de mais de 150 policiais militares de diversas unidades destinadas ao policiamento ostensivo da região metropolitana da capital.

Para o subcomandante do Comando de Policiamento Militar da Capital (CPMC), tenente-coronel Stênio, a operação deste fim de semana teve excelentes resultados. As estratégias de segurança pública são adotadas com base em dados disponibilizados pelo Centro de Estatística e Análise Criminal, e os resultados desse método são ótimos. “Mais um fim de semana que vem coroar o trabalho em conjunto das unidades da PMSE. Os policiais são responsáveis pelo excelente trabalho junto à sociedade sergipana diante de operações bem planejadas como esta”, mencionou o oficial.

Os resultados deste tipo de operação mostram sua efetividade e influencia direta na redução dos índices de violência e criminalidade em todo estado.

Fonte e foto: PM/SE