Partidas de alto nível na III Copa APCEF/SE de Vôlei de Areia

21/10/19 - 07:36:14

Por Iracema Corso

A III Copa APCEF/SE de Vôlei de Areia, realizada pela APCEF/SE em parceria com a Federação Sergipana de Voleibol (FSV), terminou com uma partida emocionante entre pai x filho, Augusto César e Pedro. Fruto do APCEF/SE Team e aluno da professora Mônica, Pedro fez dupla com Neto e juntos conquistaram a medalha de Prata. A dupla vencedora do 3° lugar foi Mateuzinho e Ricardo.

Os campeões que voltaram pra casa com a medalha de Ouro foram Augusto César e Everton Borges – irmão do campeão olímpico do voleibol brasileiro, Maurício Borges, que assistiu às competições e prestigiou a III Copa APCEF/SE de Vôlei de Areia.

“Quero agradecer primeiramente a Augusto que me fez este convite. Agradeço e parabenizo o professor Alberto, junto com a APCEF/SE, que tem um clima agradável, familiar, foi um prazer jogar aqui junto aos amigos. Em relação aos jogos, foram um pouco difíceis, devido à idade dos meninos que são mais novos, e estão treinando com todo o gás. Pedro tá aí jogando muito em todo o circuito. Mas agradeço a experiência, a boa recepção e quero participar de mais competições aqui na APCEF/SE”, comentou Everton Borges da dupla campeã da III Copa APCEF/SE de Vôlei de Areia.

Diretor Técnico da FSV, Alberto Mendonça ficou satisfeito com os jogos de alto nível disputados pelas seis duplas inscritas. “Todos os eventos que realizamos na APCEF/Se têm sido um sucesso e este não poderia deixar de ser. Tivemos a presença de Maurício Borges, campeão olímpico do Voleibol, que nos deu a honra de sua presença. Tivemos uma final entre pai e filho, algo muito difícil de acontecer. Augusto jogou contra o seu filho Pedro. Foi um jogo lindo. Infelizmente ainda não conseguimos realizar o campeonato feminino, mas temos este desejo. A presença do público também foi incrível, o pessoal participou e torceu com paixão”.

Foto assessoria