PATRIOTA REÚNE MEMBROS E SIMPATIZANTES EM EVENTO DE FILIAÇÃO

21/10/19 - 05:08:13

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) ficou pequena para a quantidade de pessoas que prestigiaram o evento de filiação e o encontro estadual do partido, no último sábado, 19. Com o objetivo de fortalecer o grupo para as eleições municipais do próximo ano em todo o estado, inúmeras pessoas, de diferentes faixas etárias, se fizeram presentes, e, muitas delas se filiaram voluntariamente, e a partir de agora, fazem parte do “time” Patriota.

A vereadora Emília Corrêa Corrêa, durante seu pronunciamento agradeceu a presença de todos, em pleno sábado, e ressaltou que um dos intuitos do Patriota além do fortalecimento, é dar novas opções para o povo aracajuano. “Quando a gente forma um grupo novo sem figurões, e com a chegada de gente experiente, porque nova política não é idade, política é ação, prática.

As pessoas que a gente representa, temos que representar na fala, exercício e efetividade da coisa. Nova política é isso que estamos fazendo aqui. Essa é a finalidade do Patriota; mudança, é nisso que vamos focar”, afirmou.

Brenda Gonçalves, que conquistou uma votação bastante expressiva no último pleito federal, também escolheu o Patriota para seguir adiante. “Estou certa que fiz a escolha certa, principalmente por termos o mesmo propósito de mudança. Sem falar no acolhimento. Fomos tão bem recebidos, que parece que já estamos neste partido há anos”, declarou.

Waldir Viana, que obteve votação expressiva em 2018, aproveitou o encontro para migrar para o Patriota, agradeceu a receptividade do partido e frisou que vai dar continuidade aos seus projetos por uma cidade mais justa. “Nosso estado e município é riquíssimo, tem um potencial absurdo, mas, infelizmente está abandonado. Mas eu não deixei de sonhar, continuarei lutando, agora, no Patriota, por dias melhores para querido estado e município. Aproveito para agradecer a todos que integram o partido por ter nos recebido tão bem”, disse.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) esteve prestigiando a solenidade, enfatizou a importância do evento de filiação por uma nova política. “É importante que tenhamos pessoas novas, lutando com o mesmo objetivo e, o mais importante, combatendo essa corrupção que existe na política. Fico feliz em participar deste momento, e desejo sucesso a todos”, concluiu.

Também participaram do evento os deputados estaduais Georgeo Passos (Cidadania), Gilmar Carvalho (PSC), Dr. Emerson (Cidadania) e o vereador Américo de Deus (Rede).

Por Andrea Lima

Foto: Renata Oliveira