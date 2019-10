PMA autoriza início da recuperação do corredor da avenida Augusto Franco

21/10/19 - 05:01:17

O prefeito Edvaldo Nogueira autoriza nesta segunda, 21, às, 9h, o início das obras de recuperação de mais um importante corredor de trânsito da capital sergipana, o da avenida Augusto Franco, popularmente conhecida como Rio de Janeiro. As intervenções fazem parte do Projeto de Mobilidade Urbana, fruto de um convênio entre a Prefeitura e Governo Federal. O evento acontecerá em frente ao Colégio Estadual João Costa.

Ao todo, serão investidos R$ 9.604.042,22 (nove milhões, seiscentos e quatro mil, quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) para execução do projeto, que contempla os 7,5 km de extensão da via e corta os bairros Siqueira Campos, Getúlio Vargas, Pereira Lobo, Ponto Novo, Luzia, Jabotiana e São Conrado. Serão realizados serviços de fresagem (retirada) do pavimento e recomposição do piso, com concreto betuminoso usinado a quente, de 5 cm de espessura.

Também serão realizados serviços de implantação de meio-fio, de calçadas em concreto desempolado, rampas de acesso para pessoas com deficiência, recuperação da ciclovia, sinalização horizontal, vertical implantação de semi-pórtico metálico. O prazo para execução das obras é de 180 dias.

Tendo como objetivo principal modernizar o sistema de transporte público da capital sergipana, o projeto contempla as avenidas Augusto Franco (trecho entre a rua Santa Catarina até o viaduto do Detran), Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca. No caso da avenida Etelvino Alves não haverá substituição do pavimento, uma vez que a via foi inaugurada recentemente e está em perfeitas condições de uso. Já na avenida Francisco José da Fonseca será colocada uma nova camada de asfalto para regularização do pavimento.

Projeto de Mobilidade

O corredor da avenida Augusto Franco é o segundo a ser recuperado com o Projeto de Mobilidade Urbana. O primeiro a receber as intervenções foi o corredor da Beira Mar, já em fase de conclusão. Além destes, também serão completamente reestruturados os corredores do Jardins e Hermes Fontes. Pelo Projeto de Mobilidade, a Prefeitura instalará, ainda, 150 novos abrigos de ônibus, construirá um novo terminal na região dos Mercados Centrais, reformará os terminais da Atalaia e do DIA, além estar finalizando a instalação dos semáforos inteligentes.

Por Tirzah Braga