Qual a situação de Aracaju sobre Escolas Cívico-Militares?

21/10/19 - 13:08:30

Sindipema convoca Assembleia Extraordinária na terça (22/10), às 15h30, pra discutir o tema

Filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), o Sindipema convocou uma assembleia extraordinária para esta terça-feira, dia 22/10, às 15h30, em sua sede, com o objetivo de discutir amiúde com os professores de Aracaju sobre o Programa do Governo Federal de Escolas Cívico-Militares. A proposta do Governo Federal prevê, entre outros, a implantação da Gestão Meritocrática e a retirada da Gestão Democrática da Escola.

Qual a situação do município de Aracaju no que se refere à implantação do Programa de Escolas Cívico-Militares? Esta é a pergunta que o Sindipema pretende responder. “É uma discussão fundamental que todos devem participar. Queremos deixar os professores cientes do conteúdo deste programa em cada detalhe, ouvir, debater”, explicou o presidente do Sindipema Adelmo Meneses.

Na quarta-feira (23/10), o Sindipema constrói protesto em frente à PMA, às 8h, tendo como mote ‘A política de desvalorização e retirada de direitos do Prefeito Edvaldo Nogueira’. “Neste protesto, iremos apresentar o resultado da nossa assembleia extraordinária sobre o Programa de Escolas Cívico-Militares. Mas este dia de paralisação e protesto pretende cobrar a abertura do diálogo com o prefeito Edvaldo Nogueira que não quer discutir a nossa pauta”, observou o professor Adelmo Meneses.

Foto: Wanessa Fortes (Ascom/Sindipema)

Por: Iracema Corso