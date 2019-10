Rádios ajustam a pontaria

21/10/19 - 08:30:40

Faltando ainda um ano para as eleições municipais, algumas rádios já começaram a ajustar a pontaria. No interior de Sergipe, onde a maioria das emissoras pertence aos políticos, os ditos “pistoleiros intelectuais” já estão usando o microfone para treinar o verbo contra os adversários. Estes radialistas fustigam prefeitos e vereadores que não rezam na cartilha dos patrões. O que se houve são acusações sem provas, ataques grotescos à honra alheia, calúnias reprováveis. Pelo andar da carruagem, a campanha de 2020 promete ser de nível baixíssimo, pois além dos radialistas antiéticos, os bandoleiros das redes sociais também estarão nessa guerra suja. Portanto, quem está pensando em disputar um cargo eletivo é bom saber que os adversários não pouparão nos ataques baixos visando desgastá-lo junto ao eleitorado. Tomara que a Justiça Eleitoral castigue, sem dor nem piedade, quem confunde microfone com pistola e puna com rigor as emissoras que se prestam a este reprovável expediente. Crendeuspai!

Saída pela esquerda

Derrotada na disputa pelo comando do PT sergipano, a tendência Articulação de Esquerda propôs que o partido tenha candidato próprio a prefeito de Aracaju. Segundo professor Dudu, que perdeu a eleição pela presidência petista para o deputado federal João Daniel, o PT deve desembarcar da Prefeitura de Aracaju e do governo de Sergipe, que “funcionam como sucursais do governo Bolsonaro”. Misericórdia!

Duelo de titãs

Com o título acima, a colega Thais Bezerra publicou no Jornal da Cidade a seguinte nota: “Menos de um ano da última refrega eleitoral, Jackson Barreto (MDB) e Antônio Carlos Valadares (PSB) voltam a duelar politicamente em 1º de dezembro. Os dois apoiam, respectivamente, Ailton Nascimento (MDB) e por Luan Cardozo (PSB), candidatos a prefeito do município de São Francisco. JB e Vavá foram derrotados na última disputa para o Senado, porem o emedebista festejou o fato de ter sido mais votado do que Valadares”. Agora é aguardar pra saber qual dos dois sairá de São Francisco cantando vitória. Vixe!

Descanso menor

Alguns deputados estaduais já se dizem favoráveis à redução das férias anuais de 90 dias a quem têm direito. Capitão Samuel (PSL) promete apresentar um projeto diminuindo o período de descanso para 30 dias. Assim com os deputados, os vereadores de Aracaju também passam três nesses de pernas pro ar e recebendo gordos salários pagos pelos contribuintes. Uma vergonha!

Encontro criticado

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) se encontrou com o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB). Discutiram, entre outros assuntos, sobre as eleições municipais do próximo ano. Alguns eleitores do senador foram às redes sociais criticar a reunião: “Admiro muito o seu trabalho e a sua luta, mas não se mistura com esse aí não senador. Mantenha intacta a sua reputação”, reagiu o internauta Bruno Marks. Marminino!

Rogai por eles

Como dizem as colunistas sociais, a classe política sergipana de A a Z prestigiou, sábado e ontem, a peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora Divina Pastora. Durante todo o percurso, os políticos mantiveram um olho na Santa e o outro nos eleitores, vistos por eles como “gado” em fase de engorda para ser “abatido” nas eleições de 2020. Ê boi!

Alegria de campeão

E o deputado federal Valdevan Noventa (PSC) está sorrindo de orelha a orelha com a conquista do campeonato da 2ª divisão pelo América de Pedrinhas. Em jogo realizado, ontem, no Batistão, o time da zona sul sergipana derrotou o Maruinense, sagrando-se campeão invicto. Entusiasmado, Valdevan prometeu ajudar o América na 1ª divisão do campeonato sergipano. Então, tá!

Prefeitura culpada

A única culpada pelo transporte clandestino de passageiros em Aracaju é a prefeitura. O elevado preço das passagens de ônibus e a ausência de uma política definida para o setor estimulam a pirataria. Enquanto a prefeitura não exigir das empresas que prestem um serviço de qualidade com preços razoáveis, o aracajuano continuará colocando a vida em risco para trafegar em veículos caindo aos pedaços e dirigidos sabe-se lá por quem. Uma lástima!

Gente pelo ladrão

A Câmara de Aracaju tem 70 servidores efetivos. Como a direção do Legislativo acha este número pequeno, aboleta na folha de pessoal 626 comissionados. Arre égua! Segundo reportagem assinada no Jornal do Dia pelo colega Gabriel Damásio, os apaniguados dos vereadores têm salários de até R$ 7,3 mil. Ganha uma mariola de goiaba quem souber aonde a Câmara de Aracaju aboleta tanta gente. Danôsse!

Serviço capenga

Reinaugurada em julho passado, após ampla reforma física, a Biblioteca Pública Epiphânio Dória, em Aracaju, já está sem internet. Quem a visita precisa usar o sinal do celular se quiser fazer uma pesquisa rápida na web. Os frequentadores também reclamam do barulho feito por pessoas mal educadas. Alguém precisa dizer aos barulhentos que o silêncio é fundamental em qualquer biblioteca que se preza. Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha da Manhã, em 31 de dezembro de 1938.