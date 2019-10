Reforma Tributária e Liberdade Econômica são os temas do Almoço com Negócios

21/10/19 - 07:44:29

Com o relator da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados e o Diretor Jurídico de Governança do Serviço Federal de Processamento de Dados, debate terá foco em temas palpitantes para empresários

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), em parceria com a Prado, Castelli, Vasconcelos Sociedade de Advogados, realiza, no próximo dia 08 de novembro, uma nova edição do Almoço com Negócios.

Especialmente nesta edição serão abordadas duas das principais pautas direcionadas ao desenvolvimento econômico do país: a Reforma Tributária, amplamente discutida atualmente no Congresso Nacional, e a Lei 13.874/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, sancionada em setembro deste ano pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.

Para tanto, esta edição contará com a presença do relator da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, o deputado federal João Roma Neto (Republicanos-BA) e o Diretor Jurídico de Governança do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Dr. Gileno Gurjão Barreto.

Os convites já estão disponíveis para reserva para associados e não-associados na Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, pessoalmente ou por telefone, através do (79) 3205-9767. Posteriormente, será possível adquirir o ingresso também no Empórium Jardins. Não-associados também poderão reservar seu convite por meio da plataforma digital Sympla, através do link: http://bit.ly/almocoacese.

Por Marcos Rodrigues Meneses