Alessandro realiza reunião entre as colônias de pescadores

21/10/19 - 16:50:07

Nesta segunda-feira (21) o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) recebeu representantes das colônias de pescadores de Sergipe e o secretário de Agricultura do Estado, André Luiz Ferreira, para dialogar acerca dos encaminhamentos necessários para garantir o recebimento do defeso emergencial.

Na reunião, convocada pelo senador, pescadores, marisqueiras e proprietários de embarcações deixaram claro que existem necessidades diferentes para cada localidade e seguimento, sendo os mais afetados os pescadores de “beira de praia” e marisqueiros. Estimam que o impacto para os produtores de camarão, caranguejo, ostra e outros mariscos será de longo prazo, demandando um planejamento de ações para este público específico.

Como encaminhamento, ficou definido que a Secretaria de Agricultura do Estado irá finalizar até amanhã, terça-feira (22), a listagem das colônias que necessitam da antecipação do defeso para que o senador Alessandro possa efetuar a cobrança necessária junto ao Ministério da Agricultura. Também ficou definido que senador Alessandro Vieira irá dialogar com o INSS e com a Caixa Econômica Federal para sanar demandas específicas e oferecer uma formação para os representantes das Colônias para agilizar o preenchimento dos dados no sistema e liberação do benefício.

Na terça-feira, 29/10, às 14:30 haverá Audiência Pública na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), convocada pela deputada Kitty Lima, sendo um importante momento para definir novos encaminhamentos.

Fonte e foto assessoria