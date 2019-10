Sescanção celebra Dia da Sergipanidade no Teatro Atheneu

21/10/19 - 16:56:56

Foram revelados os seis finalistas do Sescanção 2019 – Mostra Sergipana de Música. Os selecionados para a grande apresentação que marcará as comemorações do Dia da Sergipanidade no Teatro Atheneu na próxima quinta-feira, 24, foram conhecidos após a realização da última eliminatória da mostra de música, realizada na praça General Valadão, na sexta-feira (18), com a participação de nove talentos da música sergipana.

Os participantes da grande final da mostra, que concorrerão a uma premiação total de R$ 10 mil patrocinada pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac são Carla Costa, Mamah, Manifestação, Maria Cristina, Pedro Luan e Rayra Mayara. Suas apresentações chamaram a atenção dos componentes da comissão julgadora das duas eliminatórias realizadas e subirão ao palco do Teatro Atheneu, a partir das 19h na quinta-feira, marcando as comemorações do Sesc de Sergipe pelo Dia da Sergipanidade.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe, Laércio Oliveira, o Sescanção tem crescido em qualidade musical e como o maior fomentador do desenvolvimento e estímulo à formação de novos talentos da música em Sergipe. Para ele, a expectativa para a final é grande.

“O Sescanção terá uma grande apresentação na finalíssima desse ano. Temos os seis melhores artistas diante de mais de 100 trabalhos apresentados. Isso mostra o quanto nosso cenário musical é movimentado, principalmente por jovens que têm talento e muita coisa para mostrar. O papel do Sesc é estimular esses talentos e movimentar o mundo da música em Sergipe, descobrir novos talentos e fazer com que os músicos, cantores e bandas locais tenham um estímulo para continuarem levando nossa cultura musical adiante. Teremos uma final com apresentações de alto nível, que darão brilho às comemorações pelo Dia da Sergipanidade”, comentou.

Os três primeiros colocados do Sescanção 2019 receberão uma premiação total de R$ 10 mil, divididos em R$ 5 mil para o primeiro colocado, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro colocado. A escolha será feita pela comissão julgadora que analisará as apresentações do evento.

Fonte e foto assessoria