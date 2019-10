Sinais da disputa municipal

21/10/19 - 00:01:42

Diógenes Brayner – [email protected]

A provável candidatura de nome do Partido dos Trabalhadores (PT) à Prefeitura de Aracaju em 2020 é um alerta de que o bloco do Governo corre risco de implodir. Nada que possa preocupar, ainda, mas fica claro que com dois nomes do mesmo grupo, no mínimo divide o bloco. Essa possibilidade é real e não se discute. No congresso estadual realizado sábado pela manhã, ficou decidido que o PT terá candidatos a prefeito na Capital e em grandes cidades, o que é legítimo e democrático.

O líder do bloco, governador Belivaldo Chagas (PSD), não terá outra saída, que não seja apoiar um dos dois que devem ir à disputa. Chagas jamais escondeu que apoia a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) e explica as razões de sua preferência: o reconhecimento pelo apoio que Nogueira lhe deu no pleito de 2018. Estaria assim retribuindo a participação direta do prefeito, que esteve na linha de frente em sua campanha ao Governo.

O Partido dos Trabalhadores não fica à parte nesta concepção. Tem certeza que também contribuiu intensamente para a chapa eleita ao Governo do Estado, inclusive pela presença de Eliane Aquino (PT) como candidata a vice. Medir quem teve mais influência na vitória de 2018 complica neste momento. O PT até atribui a ele percentual significativo para o êxito da empreitada. Na realidade, Belivaldo Chegas hospedou-se por mais quatro anos no Palácio dos Despachos, através do empenho de todas as legendas que estiveram em campo desde a pré-campanha.

O nome que mais aparece no radar petista para disputar a Prefeitura é o de Márcio Macedo, atual vice-presidente nacional do PT. Terá apoio da Direção Nacional e do próprio Lula, caso esteja solto. Essa hipótese pode até atrair o ex-governador Jackson Barreto (MDB), que tem exibido ‘paixão política’ pelo ex-presidente, apesar de considerar o nome de Edvaldo Nogueira como alvo principal de sua fidelidade. A única coisa que não se pode dizer é que o atual prefeito não merece permanecer no mandato, pelo bom trabalho que realiza e por ter colocado Aracaju absolutamente em ordem.

Edvaldo Nogueira administra bem. Honestamente, o que é mais importante. E isso é visto através da oposição, que recuou nas críticas, embora encontre voz contra o trabalho de recapeamento de avenidas, alegando questões do transito na hora do rush. Não se fala em algum ato que atinja a transparência da gestão, nem algum excesso cometido através de atos minimamente suspeitos. Ainda bem, embora reconhecer isso pode levar a insinuações de apoio e algum interesse outro, porque infelizmente a mídia receia admitir méritos.

Lógico que muita coisa ainda vai rolar. Até mesmo especulações em torno das eleições de 2022, que não serão tão disputadas quanto outras anteriores. A perspectiva de um nome, capaz de suceder a Belivaldo Chagas, ainda não se vislumbra sem uma possante e eficiente busca pela reestruturação política, neste momento ainda tumultuado e nebuloso para essa visão de futuro.

Todos solidários

Belivaldo Chagas (PSD) confirmou ontem que também assinou a nota em solidariedade ao governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB).

*** A agressão deveu-se ao fato de Câmara ter cumprido sua promessa de campanha e implantado o 13º do Bolsa Família, com recursos do Estado antes do governo federal.

*** Inconsequente, Jair Messias Bolsonaro usou as redes sociais na sexta-feira para chamar Câmara de “espertalhão”.

Laércio Oliveira

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) não fala abertamente, mas já disse a alguns líderes, com os quais tem conversado, que pretende disputar o Governo do Estado nas eleições de 2022.

*** A receptividade ao seu nome, como candidato à sucessão de Belivaldo, tem sido bem aceita por segmentos influentes da classe política.

Questão de Fábio

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) já acenou mais para a possibilidade de ser candidato ao Governo em 2022, mas atualmente não tem falado sobre isso.

*** Já disse discretamente a aliados que pretende vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

*** Caso Ulices Andrade leve adiante o seu projeto de disputar o Governo, as chances de Fábio chegar ao TCE são concretas.

Candidato a prefeito

Durante a realização do Congresso que reelegeu o deputado João Daniel a presidente regional do PT, ocorrido sábado, foi provada a necessidade de candidatura própria em 2020 em Aracaju e nas grandes cidades.

*** Essa era uma questão em discussão por tendências do partido, que ficou definida. Embora segmentos petistas prefiram a reeleição para manter o projeto de Marcelo Déda.

Márcio e a Prefeitura

O ex-deputado federal Márcio Macedo (PT) é o nome que se apresenta ao partido para disputar a Prefeitura de Aracaju e tem demonstrado convicção sobre isso.

*** Márcio já teria conversas bem adiantadas com a cúpula do partido, como o deputado João Daniel, o senador Rogério Carvalho e a vice Eliane Aquino.

Aglutinar Forças

No Congresso Estadual, sábado, a vice Eliane Aquino disse que no “atual contexto, a defesa da democracia e das instituições brasileiras passa pela liberdade de Lula. Por isso esse é tema de todo processo congressual do PT”.

*** – Num momento como esse, é preciso ter consciência do papel que desempenhamos e de como a população brasileira necessita da nossa união e liderança para aglutinar as forças progressistas no nosso País, concluiu.

Encontro e papo

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) teve encontro com o senador Alessandro Vieira (Cidadania). Disse que não houve conversas sobre algum tipo de composição para o pleito de 2020.

*** Valadares mantém sua tendência socialista, mas acrescenta: “isso não impede minha boa relação com Alessandro”.

Novo grupo

Valadares Filho disse, entretanto, que havia algum tempo que não se encontrava com Alessandro. E acrescentou: “como tenho sempre defendido a mudança, vejo um novo grupo com muito bons olhos”.

*** Sinal de que em algum momento trataram sobre a montagem de um novo grupo e, nesse caso, alguém terá que mudar a visão política.

Fecha assinaturas

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) admite que hoje fecha as oito assinaturas necessárias à apresentação da PEC para transformar o recesso em 30 dias de férias.

*** Depois dessas assinaturas, continuará trabalhando para tramitação: “Precisamos de 16 votos para aprovar.

Apoio a senador

Capitão Samuel disse que está criando uma frente de apoio ao senador Carlos Viana (PSD-MG), que apresentou a PEC para férias de 30 dias a servidores públicos, juízes e promotores.

*** – Ninguém aguenta mais privilégios de poucos em detrimentos de muitos, fala Samuel.

Cidadania e PDT

O Coronel Rocha (Cidadania) animado com possibilidade de fazer uma aliança com PDT de São Cristóvão, com o atual vice Adilson Júnior disputando a reeleição em sua chapa.

*** Os dois ainda não conversaram, mas Adilson Jr. ligou para o coronel Rocha da Espanha e disse-lhe que gostaria de encontro. A ligação foi feita depois que o jornalista Paulo Souza publicou matéria sobre possível aliança.

Não vê problema

Segundo coronel Rocha, o Cidadania em São Cristóvão é oposição ao prefeito Marcos Santana (MDB). Adilson Júnior (PDT) é o vice-prefeito e faz parte da gestão.

*** Portanto o Cidadania faz oposição tanto ao MDB quanto ao PDT.

*** – Ao que me consta Adilson ainda não rompeu com Marcos Santana, mas não vejo problema em dialogar com ele, disse Rocha.

Salário nas nuvens

Complicada a administração de Canindé do São Francisco, desde quando o município perdeu 50% de arrecadação oriundos da Hidrelétrica de Xingó.

*** A solução será colocar Canindé dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal.

*** Um grupo seleto de servidores ganham salários altíssimos e faz com que a folha vá às nuvens. O município não tem condições de pagar.

Um bom bate papo

Exemplo a seguir – Ladrão recusa dinheiro de senhora e dá um beijinho na testa da idosa durante um assalto, no Piauí.

Coito rápido – Pastora Soraya publica nas redes que “um coito de dois minutos é mais que suficiente para que um marido insemine a sua esposa. A partir daí é tudo vício, perversão e socialismo”.

Apanha mais volta – Deputado federal Delegado Waldir (PSL) recua sua ameaça de implodir o Governo: “Somos que nem mulher traída. Apanha, mas volta.”

Fred Navarro – O Brasil, sempre na vanguarda das nações, esculhambou a situação e abduziu a oposição. Estamos fritos e mal pagos.

Sobre processo – O processo de pedido de desfiliação de Gilmar Carvalho do PSC ainda não foi enviado ao Ministério Público Eleitoral de Sergipe.

Um absurdo – É um absurdo que todo esse óleo que poluiu todo o Nordeste não tem origem. Há uma desconfiança de que não se pretende chegar à sua origem.

Silêncio absoluto – Há um silêncio absoluto das entidades que protegem o meio ambiente, assim como aconteceu com o incêndio na Amazônia.

Mantém objetivo – O deputado Laércio Oliveira (PP) tem se movimentado para fortalecimento do partido e mantém objetivo de disputar mandato majoritário em 2022.

Tem dinheiro – O ministro Gilmar Mendes disse que o PT tem dinheiro para ganhar as eleições até 2038. Mas, não se ganha eleições com votos?