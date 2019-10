TURISTA ENCONTRADO MORTO NA GROTA DO ANGICO EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

21/10/19 - 06:41:40

Um turista da Bahia foi encontrado morto neste sábado (19) na região da Grota do Angico, no município de Canindé de São Francisco.

As informações passadas pela polícia são de que um grupo da cidade Juazeiro, na Bahia, estava fazendo trilha e no final do passeio uma mulher informou que o marido não havia retornado.

Os policiais iniciaram as buscas com o apoio de bombeiros e voluntários e, no inicio da noite o homem foi encontrado sem vida.

O homem tinha 67 anos e pode ter sofrido um mal súbito.

O Instituto Médico Legal (IML), em Aracaju, recolheu o corpo e na tarde deste domingo (20) foi liberado.

Com informações de Adelson Freitas