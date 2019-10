Abertas novas inscrições para o Curso Técnico em Vigilância em Saúde

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 30 de outubro, conforme Edital 04/2019 – Vagas Remanescentes

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Escola Técnica de Saúde do SUS em Sergipe (ETSUS/SE), administrada pela Fundação Estadual de Saúde (Funesa), abre nesta segunda-feira (21), novas inscrições do Processo Seletivo de discentes para o Curso Técnico em Vigilância em Saúde (CTVS). As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 30 de outubro, conforme Edital 04/2019 – Vagas Remanescentes. Os interessados devem acessar o edital na página do curso e realizar as inscrições presencialmente.

O curso Técnico em Vigilância em Saúde é exclusivo aos servidores públicos do SUS que atuam na vigilância em Saúde. Ao lançar o Curso, a ETSUS-SE ofertou 30 vagas, distribuídas por região de saúde, destinadas a Aracaju, (03 vagas), Estância, (04 vagas), Lagarto (02 vagas), Itabaiana (06 vagas), N. Sra. do Socorro (05 vagas), N. Sra. da Glória (04 vagas), Propriá (06 vagas).

A qualificação acontece em período integral, todas as quintas e sextas-feiras, na sede da Funesa. De acordo com a coordenadora da ETSUS/SE, Rosyanne Vasconcelos, a equipe da Escola Técnica encontra-se muito satisfeita com a oferta de mais uma turma do Curso, que foi planejado com empenho e dedicação há mais de um ano pelos profissionais da Escola. “Reconhecemos o quanto a formação desses profissionais é importante e necessária para o desenvolvimento de diferentes ações de promoção e proteção a saúde; e prevenção de agravos e doenças que põem em risco a saúde da população”, afirma.