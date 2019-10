Advogado que responde a 19 processos, é acusado de agredir mulher em aplicativo

22/10/19 - 07:54:47

Um advogado que não teve seu nome revelado e que estaria respondendo a 19 processos, agora está sendo acusado de agredir fisicamente uma mulher motorista de aplicativo em Aracaju.

A suposta agressão denunciada pela motorista aconteceu em um condomínio onde ele e a esposa teriam solicitado o serviço do aplicativo. Em entrevista ao radialista Carlos Ferreira, no programa Espaço Livre da Noticia, a motorista declarou que é mãe de um jovem autista e que trabalha para manter o filho.

Ainda segundo a motorista, quando ela chegou ao local no bairro Atalaia para fazer a corrida, o homem disse que teria levar um cachorro, porém a motorista teria pedido para que não colocasse o animal no banco do veículo. O então passageiro, posteriormente identificado como advogado, teria desferido um murro em seu rosto.

A motorista contou ainda que prestou queixa em uma delegacia, cobrando providências, mas até o momento não há informações sobre o que foi feito para resolver o problema.

Quanto ao advogado, segundo informações passadas pelo radialista, o profissional teria problemas psicológicos e que inclusive, teria atestado médico, porém continuava exercendo a profissão e o que mais chamou a atenção, é que o advogado estaria prestando serviço para uma empresa pública.

Durante a denúncia que estava sendo no programa, uma pessoa que se identificou como sendo advogado, mas que pediu para não ter seu nome revelado, disse que “é preciso investigar para saber se tem mais profissionais exercendo a profissão e causando prejuízo para o cliente”, disse.

Quanto às denúncias contra o advogado, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Sergipe, ainda não se pronunciou sobre o assunto.