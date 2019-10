Alunos aprovados no Parlamento Jovem Brasileiro apresentarão PL na CMA

22/10/19 - 15:22:01

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) receberá nesta quarta-feira, 23, os alunos aprovados no programa Parlamento Jovem Brasileiro, desenvolvido pela Câmara dos Deputados em Brasília. Os três estudantes irão apresentar aos parlamentares de Aracaju os Projetos de Lei, intitulados de “Projeto Senador do Futuro”, que serão mostrados no programa, em visita ao Congresso Nacional na capital federal. O evento é uma parceria da CMA com a Escola do Legislativo Profª Neuzice Barreto de Lima.

Os três alunos selecionados foram: Amândio Max da Rocha Santos, do Colégio Estadual Roque José de Souza, em Campo do Brito; Marcos Vinícius Menezes Santos, do Colégio Estadual Abelardo Romero de Souza, em Lagarto; e Vivian Gabrielli Silva dos Santos, do Colégio Estadual Almirante Barroso, em Muribeca.

Os alunos estarão na CMA na manhã desta quarta-feira, durante a Sessão Ordinária da Casa. As apresentações são abertas aos professores, familiares e população em geral.

Por Eduardo Costa e Danilo Cardoso