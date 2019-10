Bancada feminina lança a Campanha “Doe Lenços” na Alese

22/10/19 - 05:51:12

Dentro das ações relacionadas ao “Outubro Rosa”, na luta contra o câncer de mama, foi lançada na tarde dessa segunda-feira (21), no plenário da Assembleia Legislativa, pela bancada feminina da Casa, a campanha de arrecadação “Doe Lenços”, que serão distribuídos entre mulheres com câncer.

A deputada estadual Goretti Reis (PSD) destacou o empenho e a colaboração da Procuradoria da Mulher e da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. “Agradeço a todos os deputados pelo apoio recebido para esta campanha. É uma somação de forças de todos que fazem a Alese e que está ajudando a intensificar essa campanha”.

Goretti ressaltou que várias instituições, públicas e privadas, estão entrando em contato dispostas a participar da campanha. A parlamentar exibiu um vídeo no plenário da Assembleia Legislativa fortalecendo a importância do combate ao câncer. “Esta é uma doença que vem acometendo muitas mulheres. Assim que a mulher perceber qualquer anormalidade, a gente orienta que ela procure de imediato um especialista e busque o verdadeiro diagnóstico”.

Goretti enfatizou ainda que a doação do lenço representa “um ato de amor” e que esse trabalho já tem apresentado resultados positivos. Ela lembrou que a campanha de arrecadação dos lenços segue até o próximo dia 30. “Gostaria de lembrar que essa campanha também tem o apoio da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais). Este é um movimento nacional”.

A também deputada Kitty Lima destacou o empenho de todos na Casa que se mobilizaram em prol desta campanha. “Acho importante essa união de todos. Essa campanha é fundamental porque estamos fazendo pelo próximo. É importante que esse Outubro Rosa tenha continuidade em todos os meses do ano. Temos que continuar mobilizados”.

Doe Lenços

A campanha “Doe Lenços” é uma iniciativa encabeçada Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres da Unale, que abrange 27 Casas Legislativas, onde serão arrecadados lenços e doados para as instituições que atuam diretamente no atendimento e enfrentamento com as pessoas com câncer.

