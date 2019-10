Bandidos invadem fazenda e golpeiam com faca mulher de vaqueiro em Pedra Mole

22/10/19 - 16:07:53

Uma tentativa de assalto a uma chácara localizada no município de Pedra Mole, deixou uma mulher gravemente ferida.

As primeiras informações são de que na tarde desta terça-feira (22), homens invadiram uma fazenda localizada no município de Pedra Mole e durante o assalto, os marginais agiram com muita violência.

Durante a ação, a mulher do vaqueiro da fazenda foi atingida com golpes de faca e de marreta na cabeça, que foram desferidos pelos bandidos.

Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência estão no local prestando os primeiros socorros.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias