Banese e Banese Card promovem negociação de dívida

22/10/19 - 08:14:38

Espaço Sinal Verde permanece até o dia 31 de outubro no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Uma excelente oportunidade para negociar débitos está sendo proporcionada pelo Banese e Banese Card no espaço Sinal Verde, instalado no Shopping Jardins. O local, criado exclusivamente para disponibilizar atendimento a clientes inadimplentes com o banco e o cartão de crédito, foi aberto ao público na última quarta-feira (16) e segue até o final de outubro.

As duas instituições financeiras oferecem descontos especiais e taxas exclusivas destinadas a todos os clientes inadimplentes titulares do cartão Banese Card ou Banese. Os interessados devem comparecer ao local, munidos de documento de identificação original com foto.

O Sinal Verde está localizado em frente ao Magazine Luiza, próximo à Praça de Alimentação Arcos, e funciona, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados, das 10h às 18h.

Sinal Verde

O quê? Campanha de negociação de dívidas com Banese e Banese Card.

Quando? Até o dia 31 de outubro, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados, das 10h às 18h.

Onde? Espaço Sinal Verde, em frente ao Magazine Luiza do Shopping Jardins – avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins.

Fonte Shopping Jardins