Caderno Complementar do Currículo de Sergipe está disponível para Consulta Pública

22/10/19 - 15:06:02

Com o objetivo coletar contribuições para construção coletiva da Versão 1 do Caderno Complementar ao Currículo de Sergipe – Modalidades de Ensino – Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos e Educação do Campo, Quilombola e Indígena, a Coordenação Estadual do Currículo de Sergipe, constituída por integrantes da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), seccional Sergipe, abre consulta pública, por meio de plataforma online. A colaboração da comunidade sergipana pode ser realizada de 21 de outubro a 10 de novembro de 2019.

O processo de construção do Currículo de Sergipe foi dividido em dois momentos: em 2018 foi construído e regulamentado o Currículo da Educação Infantil e do ensino Fundamental, neste momento estruturou-se os textos introdutórios e organizadores curriculares; em 2019 a equipe do Currículo em parceria com os setores da Seduc, responsáveis pela Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, Indígena e Quilombola iniciaram o processo de construção dos cadernos complementares ao Currículo que tematizarão estas modalidades.

A equipe do Programa Estadual de Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC), em parceria com os técnicos dos serviços e colaboradores, construíram a versão preliminar dos cadernos e a partir do dia 18 de outubro de 2019 o lançou para consulta pública no Encontro Formativo para Construção Coletiva do Caderno de Modalidades, que teve como objetivo iniciar o processo de coleta de contribuições para o caderno, envolvendo representantes das escolas estaduais, municipais, de movimentos sociais e fóruns.

Consulta

Os cadernos ficarão disponíveis para consulta pública online do dia 21/10/2019 a 10/11/2019 através dos links:

Educação Especial: https://forms.gle/6F2tmMfiPgL9NsRa8

Texto da Educação de Jovens e Adultos: https://forms.gle/zg8RxCVaa6jfbTiv6

Texto da Educação do Campo, Indígena e Quilombola: https://forms.gle/tChpz9W6hvUub4Zy6

Assessoria de Comunicação da SEDUC