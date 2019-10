Câncer de mama em Sergipe será tema do Almoço Somese nesta quinta-feira

22/10/19 - 05:43:19

O Almoço Somese dessa quinta-feira, 24, receberá como convidado, o Mastologista e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Sergipe, Dr. Pablo Neruda de Carvalho Rocha, que abordará o tema: “Câncer de mama em Sergipe”.

O palestrante é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia, fez curso de especialização em Mastologia e Imagenologia mamária pelo IGM (Instituto de Ginecologia e Mastologia) da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência / SP. Atua no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe com o cargo de Mastologista/ Preceptor da residência médica de Mastologia e GO do HU / UFS

Para ter acesso ao Almoço, é necessário confirmar presença com antecedência através dos telefones (79) 98815-0525 / 3211-0719 ou e-mail: [email protected]

Da assessoria