CMA trata sobre regulamentação da profissão de Fisioterapia e Terapia

Os 50 anos da regulamentação da profissão de Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional foram destacados pelo presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª Região (Crefito 17), Jader Pereira de Farias Neto, na Tribuna Livre da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta terça-feira, 22. O espaço foi solicitado pelo vereador Elber Batalha (PSB).

Jader também lembrou que a profissão de fisioterapeuta e de terapeuta ocupacional completou 50 anos de regulamentação em 2019. “São duas profissões que emergem da reabilitação e caminham a passos largos. Viemos acompanhando as evoluções da saúde nos campos técnico e científico e somos importantes nos três níveis da saúde”, avaliou.

O dirigente ressaltou o crescimento da área no estado e a militância que conquistou grandes avanços para todos. Lembrando de vários nomes presentes na luta durante todos esses anos, ele disse que ainda há muito a conquistar, mas vê boas perspectivas.

“No último dia 13 de outubro, comemoramos 50 anos da criação das nossas profissões e o primeiro mensário da posse do CREFITO 17. Sergipe possui hoje cerca de 2.500 profissionais e aproximadamente 700 inscrições jurídicas. São oito cursos de graduação, sendo sete de fisioterapia e um de terapia ocupacional. Muitos atuaram nessa militância, é difícil lembrar de todos que participaram entre professores, profissionais e acadêmicos. E ainda teremos muitos anos pela frente, para planejar e discutir. Sabemos que temos muito trabalho, mas com a consciência tranquila, porque temos a solução à frente: um material humano ricamente capaz. Com a ajuda do estado e desta casa, podemos ser um modelo para o país”, afirmou.

Apartes

Os vereadores destacaram a importância do tema desta Tribuna e dos profissionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Emília Corrêa (Patriota) lembrou que as atividades destes profissionais são importantes para ajudar a população a conseguir exercer até mesmo atividades diárias comuns. “A fisioterapia vem crescendo a cada ano, principalmente com a criação do CREFITO 17. Por toda essa história, formação e trajetória política, fico honrosa em vê-los hoje”, disse.

“O conselho em nosso estado vai ampliar as discussões nesse segmento e a valorização dos profissionais, reforçando também o trabalho dos parlamentares que sempre vão em defesa dessas áreas. É sempre bom um conselho enquanto um agente das boas políticas e das boas iniciativas”, destacou Américo de Deus (Rede).

Já Vinícius Porto (DEM), Zé Valter (PSD) e Thiaguinho BaTalha (PMB) pontuaram a necessidade de apoio da CMA no crescimento do trabalho dos fisioterapeutas. “Ver o conselho e os sindicatos lutando me atrai bastante, porque este é o caminho para ter mais direitos, especialmente no setor público. O conselho de Sergipe era vinculado à Bahia e agora se torna independente. Quero parabenizar o presidente Jader, que lutou muito para este sonho acontecer”, explicou Thiaguinho.

