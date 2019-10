CSN QUER IMPLANTAR FÁBRICA DE CIMENTO E MINA DE CALCÁRIO E ARGILA EM MARUIM

População de Maruim pôde conhecer e debater, segunda-feira (21), o mais novo projeto da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) que visa implantar uma fábrica de cimento e mina de calcário e argila em Maruim. Em uma audiência pública, a empresa apresentou o Estudo de Impacto Ambiental, bem como o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA) e contou com a presença de representantes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA).

Foi explanado na reunião, todo o processo de extração e produção do cimento e, principalmente, os impactos ambientais e socioeconômicos que a possível implantação da fábrica trará para região. O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Augusto Carvalho, explanou na mesa de abertura e reiterou toda a disponibilidade do Governo em auxiliar a CSN e a prefeitura municipal em todo o processo.

“Estamos fazendo tudo que está ao alcance do Governo para que a CSN, de fato, se instale em Sergipe, com ações que facilitam a sua implantação. Ela poderá ser, inclusive, a primeira indústria do Complexo Industrial Portuário. Temos a consciência da importância que um empreendimento deste porte e queremos o desenvolvimento de Maruim e de Sergipe”, declarou José Augusto Carvalho.

A audiência pública é fase imprescindível para que a indústria obtenha a licença ambiental prévia de instalação. O Estudo de Impacto Ambiental foi realizado por uma empresa contratada pela CSN e apontou que a implantação é viável tanto social como economicamente no município.

Segundo o presidente da ADEMA, Gilvan Dias, paralelo à audiência pública, o estudo ambiental já foi entregue ao órgão e os técnicos estão analisando o processo. “Após a realização da audiência pública, onde a empresa responde a todos os questionamentos da população, a ADEMA estabelece um prazo de dez dias úteis para que qualquer pessoa que tenha alguma dúvida sobre a implantação da fábrica se pronuncie. Passado esse prazo a ADEMA apresenta suas conclusões sobre o processo”, explicou.

Na audiência pública, a direção da empresa destacou que a expectativa é a geração de 2.500 empregos diretos e 10.000 indiretos na fase de construção da fábrica. Esse número poderá ser de 500 empregos diretos e 2.000 indiretos com a conclusão da obra e início de operação. O representante da CSN destacou, ainda, que alguns fatores foram decisivos para escolha de Maruim como local de instalação da terceira fábrica de cimento da empresa. Foi citada a grande disponibilidade de energia e de gás natural existente no estado, além da riqueza mineral do solo da região de Maruim, onde predomina argila e calcário, matérias-primas para o cimento.

O sentimento entre os presentes na reunião era de boas perspectivas para a cidade. O prefeito, Jeferson Santana, agradeceu a presença da população e frisou a importância da fábrica para o desenvolvimento do município. “Essa indústria trará o progresso que precisamos para Maruim. Será um sonho realizado em nossa cidade”, disse. Já a dona de casa, Ingrid Santos, apontou a geração de emprego como principal ponto positivo. “A maioria da população não tem emprego e ter uma fábrica na cidade será muito bom”, observou.