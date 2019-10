DEPUTADO DIZ QUE É PRECISO UMA REDUÇÃO DRÁSTICA NO PREÇO DO GÁS AO CONSUMIDOR

22/10/19 - 17:08:28

Durante a audiência pública “Nova Política de Redução do Preço e Interiorização do GNV em Sergipe”, ocorrida nesta terça-feira, dia 22, no Plenário da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) palestrou sobre as potencialidades e viabilidades econômicas do estado, o destino da Sergipe Gás (Sergás), a Usina Termelétrica, dentre outros temas. A iniciativa foi do deputado Dilson de Agripino (PPS).

“A descoberta feita pela Petrobras e ExxonMobil de novos campos em águas profundas com a capacidade de produção de petróleo e gás é uma notícia alvissareira. O gás e a energia fizeram de Sergipe a menina dos olhos para o Brasil para o desenvolvimento. A Petrobras anunciou que, apenas na reserva dela, deve ter algo em torno de 15 milhões de m³/dia, além das reservas das outras áreas que serão exploradas e que poderão duplicar esse valor”, afirmou Zezinho Sobral.

Em informativo divulgado pela Sergás, foi anunciado que no dia 01 de novembro haverá uma redução na tarifa do gás em Sergipe, entre eles, o Gás Natural Veicular (GNV) que reduzirá 2,29%, deslocando sua tarifa de R$1,8653 para R$1,8226, e o gás residencial reduzirá 1,29%, saindo de R$3,3203 para R$3,2776.

Para Zezinho Sobral, a redução é importante, “mas esse tipo apresentado é insignificante. Isso não resolve a situação de quem precisa diariamente desse produto para trabalhar e sobreviver. Não é atrativo. A unidade de molécula de gás no Japão é comercializada a sete dólares, em média. Os Estados Unidos a três dólares, em média. No Brasil, a 11 dólares, a 12 dólares ou 13 dólares. Isso não pode. Tenho esperança em dias melhores diante dos bons ventos que sopram a favor de Sergipe”.

O líder da bancada governista na Alese recordou o Decreto 9.928/2019, que institui o Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis e demais Derivados de Petróleo e Biocombustíveis, que integra o Programa Novo Mercado de Gás, do Governo Federal e Ministério das Minas e Energia. Na opinião de Sobral, esse Decreto é de extrema importância para o desenvolvimento de Sergipe, aliado às novas práticas e ao redirecionamento da política de comercialização, do transporte e da exploração do gás no Brasil.

“Precisamos explorar o que vem da nossa terra. O gás é, sem dúvida, o grande chamamento para o desenvolvimento. Esse Decreto possui os mesmos parâmetros do Decreto sergipano e vem para somar. Sergipe já atrai olhares de empresas consumidoras de gás e instituições envolvidas com o setor, o que será um ganho para o consumidor. Isso é importante, é estratégico. Mas, é mais estratégico termos uma redução significativa no produto final e no preço da matéria prima. O gás que vem do Catar, com todos os procedimentos, frete e impostos aplicados, é 60% mais barato do que é retirado no Tecarmo, em Carmópolis ou até em Piranema”, observou, relembrando que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou Sergipe como vanguardista no processo de abertura do novo mercado de gás. “O Estado de Sergipe se tornará, em breve, uns dos maiores polos de gás do país, alavancando o suprimento na região Nordeste”, sinalizou.

Preço do Gás

Durante a audiência pública, o deputado Zezinho Sobral ressaltou que a Sergás precisa passar por um processo de auditoria no contrato de concessão, sua composição societária e a formação do preço do gás no estado.

“Fizemos uma Indicação para que o TCE, em parceria com a Agrese e empresas especializadas na área contábil, façam uma auditoria de formulação de preço de gás e adequação do contrato de concessão.

A Sergás é uma empresa pública, responsável pela distribuição de gás natural canalizado em Sergipe, sendo uma Sociedade de Economia Mista, cujos três acionistas são o Estado de Sergipe, a Gaspetro e Mitsui – Gás e Energia do Brasil”, afirmou Zezinho Sobral.

Na opinião do deputado, ao longo de 25 anos, a Sergás já deveria ter expandido o trabalho no mercado sergipano. “Não tem em Estância, em Itabaiana, Propriá, não abriu espaços e nem transformou Sergipe para ser o grande atrativo do gás. Por isso que acreditamos nas nossas potencialidades que podem aprimorar esse quadro”, reforçou.

Ainda na Tribuna, o deputado Zezinho Sobral enalteceu que é preciso abrir o mercado do gás para novas concorrências e novos investimentos, com taxas compatíveis para viabilizar quem precisa efetivamente do gás para veículos, residências e até menos para o setor industrial.

“O trabalhador já paga muitos impostos. Não adianta reduzir 1,9% ou 2,2%. Tem que reduzir 20%, 30%. A redução virá com determinação, mobilização e convicção política. Acredito no trabalho que o Governo, através da Sedetec, vem fazendo.

Acredito que, com o novo mercado do gás, haverá competitividade, teremos o desenvolvimento e fortalecimento da indústria, além de obter resultados que beneficiem o povo sergipano, que é o maior acionista”, complementou.

Termoelétrica

O deputado Zezinho Sobral falou sobre a Usina Termoelétrica Porto de Sergipe (UTE), através das Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), localizada no município de Barra dos Coqueiros, e que serão responsáveis por converter gás natural liquefeito em energia elétrica. Está previsto para iniciar as atividades no próximo mês de janeiro.

“A Termoelétrica trará o gás para acessar o mercado brasileiro através da importação. Ela colocará Sergipe no mais alto patamar de geração de energia, sendo responsável por converter gás natural em energia elétrica. Sergipe é o único do Brasil com esse potencial. A Termoelétrica impulsionará o desenvolvimento socioeconômico, gerando emprego, renda e investimentos”, comentou.

O parlamentar explicou que “a Termoelétrica terá três turbinas a gás HA e uma turbina a vapor, e será o primeiro no Brasil a receber esse modelo de turbinas HA, conhecido pela alta taxa de eficiência na conversão da energia do combustível em eletricidade. Com capacidade de gerar 1,5 mil megawatts de energia elétrica, poderá, sozinha, atender 15% da demanda do Nordeste”.

Fonte e foto assessoria