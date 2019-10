DIVERSIDADE TUCANA DE SERGIPE PARTICIPA DE ENCONTRO NACIONAL EM LINS

22/10/19 - 05:00:02

O secretário executivo da Diversidade Tucana de Sergipe, o conselheiro tutelar Marquinhos Lima, participou do encontro nacional do Secretariado, que ocorreu no último sábado (19), em Lins (SP).

O objetivo do encontro foi de estreitar laços, discutir ações e construir um debate com o Legislativo Municipal, Estadual e Federal a fim de desenvolver políticas públicas voltadas para a população LGBTI de todo o país e fortalecer o segmento.

Da assessoria