É PRECISO QUE ALGUÉM DIGA A BOLSONARO QUE O NORDESTE É BRASIL, DIZ DEPUTADO

22/10/19 - 16:31:42

“Quero chamar atenção para a omissão do Governo Federal. São 50 dias que o óleo está jorrando no Nordeste e o presidente da República não teve tempo de tirar um dia para visitar os estados nordestinos. Ele precisava mobilizar os órgãos do Governo Federal para atender ao nosso povo”, foi dessa forma que o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) insurgiu na tribuna da Câmara Federal, na tarde desta terça (22).

O deputado afirmou que não poderia deixar de falar sobre esse assunto, por ser nordestino e sergipano. “É uma verdadeira tragédia do posto de vista ecológico, mas também economicamente. Isso porque, muitas das nossas belas praias, vivem do turismo. A realidade de hoje é que muitas reservas estão sendo canceladas em função da tragédia em nosso litoral, e o turismo tem sido a renda de muitas famílias nessas praias”, detalhou.

Fábio Henrique afirmou que não está culpando o Governo pelo derramamento do óleo. “Aliás, o Brasil quer saber de onde vem o óleo misterioso! O presidente Jair Bolsonaro está viajando pelo mundo por duas semanas; não que isso esteja errado, as relações comerciais são importantes. Mas não é possível que não cabia na agenda do presidente um dia para visitar, para ser solidário ao povo do Nordeste”, reclamou o deputado pedetista.

“Eu venho de uma corporação de farda, e lá costumamos dizer que os homens e mulheres são ombro a ombro; que quer dizer solidariedade, que é estar junto nas dificuldades. Lamentavelmente, o presidente Jair Bolsonaro não foi um único dia para ser solidário, para dotar medidas, para exigir que providências fossem tomadas. O povo nordestino não pode pagar porque não votou no presidente da República, é preciso que alguém diga a Bolsonaro que o Nordeste é Brasil e que nós merecemos respeito”, finalizou.