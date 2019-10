Excessos de postulações

22/10/19 - 00:01:05

Diógenes Brayner – [email protected]

A sucessão municipal não dá sinais de definição de grupos e nem de apoios fixados, mas começa a se desenhar uma clara tendência do bloco liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), de defender a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Há necessidade de ampliar o diálogo pela unidade de um grupo que não se dispersa desde a disputa ao Governo do Estado por Marcelo Déda. O refletor mostra que o entendimento pela manutenção da aliança continua nos dias atuais, mas sinaliza que há risco de racha.

O ex-governador Jackson Barreto (MDB), que assegurou o apoio a Edvaldo Nogueira no pleito de 2016, não faz declarações sobre isso, mas mantém a sua posição até hoje e demonstra que se manterá onde estar. Ele tem, inclusive a convite do prefeito, participado de algumas inaugurações e ordens de serviços dadas pela Prefeituras e as considera importantes para Aracaju, em razão do cunho social. Não nega a pessoas mais próximas que “está começando a se empolgar com a administração municipal” e não deixa dúvida de que o certo é manter o bloco unido e se manter assim nos próximos pleito: “é um projeto que vem dando certo”, admite.

Não é difícil perceber um movimento para mudanças nessa estrutura traçada. O próprio Jackson já alertou para o excesso de postulações com larga antecedência e conclui que “isso não ajuda a manter a unidade, que é uma característica do grupo”. O governador Belivaldo Chagas não fala sobre eleições municipais e nem demonstra, pelo menos publicamente, que trata sobre o assunto. Mas alguns aliados admitem que ele deveria dar o chute inicial nas conversas para manter a união de todos. Sugere-se até que demonstre tendência por um candidato que empolgue, já visando a sua sucessão.

Em comentários com aliados, o ex-governador Jackson Barreto já teria percebido que pelo menos três integrantes do bloco estão mobilizando suas candidaturas e considerou que “o melhor é deixar Belivaldo governar”. Em seguida sugeriu: “Vamos trabalhar para que o projeto político seja mantido”.

Jackson na Argentina

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) viaja a Buenos Ayres sexta-feira, com dois ex-deputados que atuaram com ele na Câmara e se tornaram amigos “para sempre”. Todos de esquerda.

*** Vai assistir às eleições presidenciais da Argentina e participar do último dia de campanha dos candidatos de esquerda Albert Fernandes e a vice Cristina Kirchner.

*** Otimista, Jackson brinca: vamos comemorar a derrota de ‘la derecha’, já no primeiro turno.

Grupo de centro esquerda

Jackson Barreto disse ontem que o grupo que apoia o governador Belivaldo Chagas não é de direita, “mas de centro esquerda, pendendo mais para a esquerda”.

*** Jackson acha que o bloco liderado por Chagas tem que trabalhar mais as grandes cidades, para se fortalecer nas eleições municipais e estaduais.

Almoço com ministro

Convidado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), Jackson Barreto (MDB) participou do almoço oferecido ao ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra (MDB), quinta-feira passada.

*** Entretanto, não compareceu à entrega de veículos a municípios de Sergipe, com a presença do ministro.

Conversas internas

Durante o Congresso Estadual do PT, sábado, em Aracaju, o “zum,zum,zum era que se o ex-presidente Lula fosse posto em liberdade, pediria a Eliane Aquino para ser a candidata à prefeita da Capital”.

*** A informação é de um petista de ‘quatro costados’, mesmo que o nome de Márcio Macedo esteja praticamente exposto.

*** Publicamente, Eliane jamais se pronunciou sobre candidaturas mesmo que esses comentários rolem há algum tempo.

Valmir se diz cansado

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, em café da manhã em delicatessen no bairro 13 de Julho, disse que está cansado de problemas na Justiça e preocupado com a questão do filho, deputado Talysson Barbosa (PR), que teve mandato cassado.

*** – Quando se recorre a Brasília os gastos com advogados aumentam, disse. Mesmo assim reconhece que não pode ser diferente.

Desejo do eleitor

Sobre o seu pré-candidato à Prefeitura de Itabaiana, Valmir de Francisquinho indicou para o seu secretário Adailton Resende, que estava em outra mesa na delicatessen.

*** Teria admitido que o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) é um bom nome, mas reconhece que Adailton também seja um desejo do eleitorado e de seu grupo.

Sergipe não adere

Um parlamentar federal informou ontem – em off – que Sergipe foi o único Estado que não se interessou pela implantação de Escola Cívico Militar. Mas, dos 5.570 municípios do país, apenas 643 aderiram ao programa.

*** Em Sergipe, apenas seis municípios se mostraram interessados na implantação.

*** As escolas Cívico Militares terão recursos do MEC para aquisição de uniformes, reformas e pagamentos de professores, que serão militares da reserva da Polícia, dos Bombeiros, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

Sem problemas

O tumulto interno que divide o PSL em Brasília, com a formação de alas divergentes dos que apóiam e criticam o presidente Bolsonaro, não chegou a Sergipe.

*** O deputado Rodrigo Valadares disse ontem que “continua tudo igual aqui com a gente”.

Manchas e turismo

As agências de viagens estão preocupadas com as vendas de pacotes turísticos para o Nordeste, em razão das manchas de óleo que poluíram as praias na região.

*** O trade em Sergipe está na expectativa de que turistas façam opção pelo Estado no verão, para conhecer suas praias e colocar Aracaju em seu roteiro de viagens.

Campanha Basta

O deputado Samuel Carvalho convidou o senador Alessandro Vieira para aderir à campanha Basta, de combate à depressão, automutilação e suicídio.

*** – É um tema atual de grande relevância para a sociedade, disse o senador e acrescentou que a campanha terá o seu apoio.

Entrega de veículos

Segundo um prefeito da grande Aracaju, a entrega de veículos através do Ministério do Desenvolvimento Social foi feita a 35 Prefeituras que votaram na oposição nas eleições de 2018.

*** Apenas nove municípios que apoiaram a chapa liderada por Belivaldo Chagas foram contemplados.

Aplaude força do povo

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) aplaude a força do povo brasileiro, principalmente do nordestino que, de forma voluntária, “se mobilizou para conter o avanço do óleo que atingiu nossas praias”.

*** – Essa força mostra o nosso tamanho até mesmo diante do Governo Federal, que não está fazendo a sua parte, sendo bastante omisso diante de um problema tão sério! Disse.

Contra barbudinho

O ex-conselheiro Reinaldo Moura diz que suas brigas contra o “Barbudinho (?) e a indústria das ‘tartaruguinhas’ já é pública e de muitos anos”.

*** – Pirambu é uma cidade prejudicada por essas e outras exigências que terminaram acabando com o turismo local, reclamou.

*** E concluiu: “Se tiver que opinar sobre esse Barbudinho oportunista e aproveitador nem precisa chamar o VAR (vídeo arbitragem)”.

Cartão Vermelho.

Reinaldo mostra indignação quando diz que “se aparecer uma tartaruga melada de óleo é um escândalo. Chamam a imprensa, o Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícia Federal e etcétera e tal”.

*** – Já o pescador pode morrer entupido de óleo que não aparece ninguém, diz.

Telha se agita

Moradores da cidade de Telha, localizada na região do baixo São Francisco, se revoltam com os vereadores do município.

*** Com maioria na Câmara Municipal, eles aprovaram apenas 5% para o orçamento de 2020, considerado uma falta de compromisso com o povo.

*** A representante dos professores do município de Telha, professora Ana, usou da palavra em plenário da própria Câmara e desqualificou o voto dos vereadores.

Cidade se agita

Ontem foi um dia que agitou a cidade com essa votação. Há comentários em Telha que dois vereadores aliados do prefeito receberam propina para mudar o voto da noite para o dia.

*** O clima ficou pesado em Telha e a população se manifestou. Alguns vereadores estão sem sair de casa. A dedução é que visam às eleições de 2020 e o objetivo é deixar o prefeito sem condições de administrar.

Sukita vai falar

O Ministério Público, através do promotor Cláudio Cruz, se manifestou favorável a que o ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, preso na penitenciária de Glória, concedesse entrevista à imprensa.

*** Se o MP não impediu e nem criou obstáculo, o pedido deve ser deferido pelo juiz.

*** Aliados de Sukita já comemoram: “conseguiram calá-lo por um ano. Agora tem gente que vai ter que comprar passagem para outro planeta”.

Dorme com Rivotril

O médico sanitarista Antônio Samarone posta nas redes um banner que provoca: “uma sociedade que acorda com Prozac e dorme com Rivotril…

*** … e mesmo assim acha um absurdo o consumo de maconha, é uma sociedade hipócrita”.

Um bom bate papo

Vai a federal – O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, está organizando o partido em Sergipe e pretende disputar mandato de deputado federal.

Também acena – Quem também acena como pré-candidata à reeleição em 2022 é a senadora Maria do Carmo Alves (DEM).

Prefeitos viajam – Prefeitos de cidades do interior viajam em caravana a Brasília, para tentar incluir seus municípios nas emendas orçamentárias.

Massageia ego – Esses prefeitos procuram os deputados e senadores, independente de partidos, e servem para fotografias que massageiam o ego dos parlamentares.

Subtenente Edgar – O Greenpeace vai até o Polo Norte para proteger pingüins e não pode vir ao Nordeste, ajudar a pescadores e outras pessoas que precisam das praias para sobreviver.

Juros de 1000% – É bom ficar atento a quem excede na oferta de crédito: Patrocinadora do Palmeiras, Crefisa cobra juro de 1.000% e indenizará idoso.

Debater exame – Audiência pública vai debater a permanência, ou não, do exame toxicológico para motoristas de veículos pesados.

Pinta como candidato – Gilmar Mendes está presente nas redes sociais. Ontem postou sobre manchas de óleo nas praias do Nordeste e criticou o Governo. O ministro pinta como candidato em 2022.

Marília Arraes – O Nordeste está sendo atacado pelo descaso, pela irresponsabilidade, pela falta de ação deste desgoverno.