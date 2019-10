FAMES PROMOVE TREINAMENTO PARA GESTÃO DA SAÚDE NOS MUNICÍPIOS SERGIPANOS

22/10/19 - 05:09:53

Na manhã desta segunda-feira,21, a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) realizou mais um treinamento, dessa vez, voltado para a gestão da saúde nos municípios. O encontro aconteceu no auditório da Fames, e reuniu secretários, gestores e servidores que lidam com a pasta pública diariamente.

A qualificação acontece através de uma parceria entre a Federação e o CNM Qualifica, e durante este treinamento, o supervisor do Núcleo de Desenvolvimento Social, Denison Magalhães abordou assuntos relacionados ao Sistema Único de Saúde, a política de financiamento do SUS, as dificuldades que os gestores encontram para execução do recurso federal e das emendas parlamentares, como captá-las e aplicá-las na gestão municipal, prestação de contas e organização dos recursos federais por blocos de financiamento, orientações a respeito da judicialização na área de saúde, sobre como o município deve evitar e reduzir as demandas judiciais, e a nova proposta de financiamento da atenção primaria, que está sendo debatida com o Ministério da Saúde, sendo enfatizada a mudança no sistema de financiamento e organizacional.

De acordo com Denison, são temas que geram dúvidas por parte dos gestores, na hora de executar as ações de serviços públicos da saúde. “É um momento participativo, onde trocamos conhecimentos e aprendemos o que acontece na realidade e operacionalização. É importante esse contato, pois capacita, além dos gestores e servidores, a nós, equipe da Confederação Nacional dos Municípios.

À frente da presidência da Fames, Christiano Cavalcante reforça a importante missão de realizar cursos, treinamentos e qualificações que agreguem no funcionamento de diversos setores públicos municipais, principalmente na saúde, que é uma área extremamente relevante para a sociedade. “Quando realizamos algo que envolve a saúde municipal, estamos olhando para o sistema como um todo, inclusive no que diz respeito aos programas que beneficiam a população”.

Por Ysla Vanessa

ASCOM Fames