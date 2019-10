GACC é homenageado por Goretti Reis pelos seus 20 anos de relevantes serviços

22/10/19 - 13:38:03

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe, GACC/SE, completou 20 anos de existência, ontem 21. Para homenagear a instituição, a deputada estadual Goretti Reis, ocupou o grande expediente, na manhã de hoje, 22, e lembrou que a iniciativa nasceu em 1999, por iniciativa de Lygia Ribeiro e suas filhas. O objetivo é melhorar a dolorida realidade vivida por crianças e adolescentes com doenças hematológicas em Sergipe.

A parlamentar continuou lembrando que o GACC humaniza o tratamento de crianças e adolescentes com doenças hematológicas, oferecendo assistência biopsicossocial e material, garantindo a eles o direito a saúde e a vida. Atualmente, o GACC atende a 61 crianças e adolescentes, conta com o apoio de 49 colaboradores em diversas áreas de atuação e 100 voluntários, capacitados para atuar nos projetos.

Na ocasião, Goretti homenageou o Grupo em nome do supervisor da instituição, Fred Gomes que se sentiu lisonjeado e agradecido a Goretti pela homenagem. “É muito importante serreconhecido nessa Casa. Além da explanação sobre a existência do GACC, Goretti Reis se colocou a disposição para que possamos fazer maior divulgação de nossos serviços para que as pessoas conheçam e doem, fazendo que nossas ações ganhem adesões para continuarmos trabalhando.

“Os pacientes submetidos à radioterapia e quimioterapia enfrentam dificuldades em encontrar hospedagem, por não residirem na capital e, graças a Deus, se hospedam na Casa de Apoio do GACC. Eles são encaminhados pelo serviço social do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), os pacientes são acolhidos e cadastrados pelo serviço social do GACC e passam a receber hospedagem, refeições, passagens, medicamentos, cestas básicas, exames e consultas, transporte para o hospital, atividades recreativas, atendimento psicológico, atendimento dentário, acompanhamento nutricional, serviço jurídico, ajuda de custo no tratamento fora domiciliar, participam de projetos voltados para as crianças e suas famílias. As famílias também recebem atendimento em todas as especialidades médicas que forem necessárias. O Grupo presta excelentes serviços, graças à boa vontade de voluntários, que se doam para essas pessoas que merecem nossas homenagens e nosso apoio”, pontuou a parlamentar.

Foto assessoria

Por Cristina Rochadel