Gás natural terá redução a partir de primeiro de novembro

22/10/19 - 12:49:09

A partir do dia 01 de novembro está previsto uma redução nos preços do gás natural, obedecendo a política de preços da Petrobras que prevê reajustes trimestrais. Os reajustes são influenciados pelas variações do dólar e pelo preço internacional do petróleo. Desta vez, haverá uma redução das tarifas praticadas pela Sergás nos diversos segmentos de mercado.

No segmento do gás natural veicular a redução será de 2,29%, deslocando sua tarifa de atuais R$1,8653 para R$1,8226, proporcionando uma redução de quatro centavos no preço da molécula praticado pela Sergas. Já no seguimento residencial a redução será de 1,29%, saindo dos atuais R$3,3203 para R$3,2776 proporcionando uma economia de quatro centavos.

Para o seguimento industrial a redução será de 2,26%, e o segmento comercial terá percentual redutor de 1,75%. A cogeração também terá uma redução de 2,55%, assim como o GNC – gás natural comprimido, que terá uma redução na sua tarifa de 2,61%, saindo dos atuais R$1,6350 para R$1,5923.

O diretor presidente da Sergás, Valmor Barbosa, explica que os preços praticados no mercado do gás natural são definidos pela Petrobras , e estão submetidos às variações de preço no mercado internacional a cada trimestre. “A variação de preços no mercado internacional e a cotação do dólar em reais no trimestre anterior, definem os percentuais de reajuste do preço do gás entregue pela Petrobras à Sergas”, frisa.

Ele lembra ainda que esta redução no preço da molécula do gás, aliada a redução da carga tributária do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no gás natural, para as indústrias instaladas em Sergipe, enquadradas no Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), realizada pelo Governo do Estado, “poderá ajudar a aumentar a competitividade dessa matriz energética em relação aos demais combustíveis”.

Combustível limpo

O gás natural é um combustível proveniente das frações mais leves do petróleo. É considerado o combustível de transição para uma matriz energética de baixo carbono. Em todo o mundo, cresce o consumo dessa importante fonte de energia, que tem usos diversos.

Da assessoria