Governo e Celse realizarão workshop sobre Pesquisa e Desenvolvimento

22/10/19 - 13:27:03

O evento acontecerá no dia 24, no auditório do SergipeTec, e é restrito para pesquisadores e instituições voltadas para pesquisa.

Com a finalidade de explicar as regras de aplicação de verbas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e apresentar os montantes que deverão ser aplicados em projetos para o ano posterior, as Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), junto com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) irão realizar o workshop “Oportunidades de Pesquisa e Desenvolvimento com a Celse”. O evento acontece no dia 24 de outubro, a partir das 8h, no auditório do SergipeTec, em São Cristóvão.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho explica que o workshop é um oportunidade de pesquisadores e instituições de pesquisa do estado conhecerem os recursos que estarão disponíveis e as opções de pesquisa na área de energia, além de entender melhor a aplicação de recursos por parte das Centrais Elétricas de Sergipe.

“Por meio da Lei Federal 9.991/2000, toda empresa de energia deve destinar uma porcentagem dos seus recursos para pesquisa, e essa pesquisa não precisa, necessariamente, ser realizada no estado em que a empresa está instalada. Graças ao bom relacionamento que temos com a Celse, eles irão realizar esses estudos aqui em Sergipe, desenvolvendo ainda mais a área de pesquisa e desenvolvimento no estado”, esclarece Carvalho.

O evento é restrito para pesquisadores e instituições voltadas para pesquisa. Na programação do workshop consta uma palestra sobre as regras e mecanismos de aplicação das verbas de P&D, ministrada pelo professor Nivalde José de Castro e o doutor Mauricio Moskowicz, ambos do Grupo de Estudos do Setor Elétrico do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ).

Os especialistas irão esclarecer a finalidade do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, quais os tipos de projetos serão elegíveis, os tipos de instituições capacitadas a apresentar projetos que podem ser consideradas pela ANEEL, as despesas típicas que podem ser eletivos aos recursos do programa, exemplos de projetos bem sucedidos e oportunidades de parcerias.

Após a discussão sobre o programa, o diretor-presidente da Celse, Pedro Litsek e o Diretor de Operação, Romário Araújo, irão explanar sobre os recursos a serem aplicados pela Celse em projetos de P&D e áreas de interesse da empresa.

Fonte e foto assessoria