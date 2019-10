Grande Festival de Artes promete movimentar o município de Tobias Barreto

22/10/19 - 07:03:13

TobiArte começa nesta quarta-feira, dia 23

Começa nesta quarta-feira, 23, a 10ª edição do Festival de Artes de Tobias Barreto, o TobiArte, celebrando os 110 anos de emancipação política do município. A Lira Nossa Senhora Imperatriz dos Campos fará a abertura do evento, apresentando-se em frente da Prefeitura Municipal, às 8h da manhã. À noite, tem Missa em Ação de Graças, na Igreja Matriz, seguida de mais atrações musicais locais.

A programação tem continuidade nos dias 25, 26 e 27, reunindo diversos grupos musicais e teatrais, sempre priorizando artistas sergipanos. As escolas públicas e particulares de Tobias Barreto também farão apresentações culturais.

“É um evento que já virou tradição na cidade e agrada públicos diversos atraídos por manifestações culturais e artísticas. Vem artistas de diversas cidades, e isso é muito bom porque fortalece e valoriza a cultura local, ao mesmo tempo em que aquece a economia ao atrair turistas”, destaca o secretário de Cultura, Elbert Oliveira (Neguyta).

