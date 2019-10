HOMENS INVADEM CASA, MATAM UM E FEREM JOVEM NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA

22/10/19 - 09:38:41

Um homem identificado como Eduardo Bomfim dos Santos, 34 anos, foi assassinado a tiros dentro de sua residência na noite desta segunda-feira (20), no município de Japaratuba.

As informações são de que durante a ação criminosa, um adolescente de 13 anos que se encontrava na residência também foi baleado. O jovem foi socorrido e encaminhado para Hospital de Urgência de Sergipe (Huse),em Aracaju.

Segundo informações passadas pela polícia, três homens armados estouraram o cadeado da residência, invadiram e efetuaram os disparos. Populares disseram nas redes sociais que foram ouvidos mais de 20 tiros e que, inclusive, um dos projeteis caiu na Câmara Municipal, localizada ao lado da casa das vitimas.

A Polícia Civil vai investigar as causas do crime. Quem tiver alguma informação sobre o caso pode ligar para o Disque-Denúncia no 181.