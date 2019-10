ITABAIANA: 30% DAS OBRAS DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO JÁ FORAM CONCLUÍDAS

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) executa obras de requalificação das redes de drenagem pluvial e esgotamento sanitário da zona central do município de Itabaiana, região Agreste do Estado. Até o momento, já foram concluídos 30% dos serviços projetados no escopo do Programa Águas de Sergipe, financiado pelo Banco Mundial, com previsão de término em abril de 2020.

A intervenção compreende a rede que atende a 3,5 mil ligações, o que corresponde a cerca de 20 mil pessoas, conforme explicou o diretor de Meio ambiente e Expansão da Deso, Gabriel Campos, em entrevistas à Itabaiana FM, Capital FM, 88,9 FM, além do Portal Itnet.

“Além de receber o esgotamento sanitário, durante a elaboração do projeto, foi verificada a necessidade de contemplar, também, as obras de drenagem pluvial, embora não seja uma atribuição precípua da Deso”, informou Gabriel ressaltando que o Banco Mundial aprovou a ação, o que permitirá que o histórico problema dos alagamentos no município seja solucionado.

Ao destacar que a Prefeitura foi informada de todo o cronograma e que tem sido uma importante parceira, Gabriel ressaltou que todos os esforços estão sendo empreendidos com o intuito de minimizar os reflexos dos serviços considerados de alta complexidade. Nas entrevistas concedidas aos comunicadores, ele esclareceu que a empresa não abre grandes extensões de obra e só deixa a área quando o serviço está concluído e a rede em operação.

“O nosso dever é zelar para minimizar ao máximo os eventuais incômodos. Por isso, nós precisamos contar mais com a compreensão dos moradores porque, inevitavelmente, há um transtorno temporário, mas o benefício é para sempre”, ressaltou Gabriel, ao solicitar que motoristas, também, esforcem-se para respeitar as sinalizações que indicam os trechos interditados, onde o cimento usado está em fase de cura, prevenindo o comprometimento da pavimentação.

O programa Águas de Sergipe é desenvolvido com a finalidade de melhorar a qualidade da água e práticas de gestão da bacia hidrográfica do Rio Sergipe.

O Banco Mundial, agente financiador do projeto, realiza o acompanhamento periódico das obras, atuando, também, em outras frentes visando manter um diálogo permanente com as comunidades beneficiadas através de ações de educação ambiental, sensibilização e esclarecimento.

