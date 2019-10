“Nos consideramos traídos pelo Governador Belivaldo”, afirma presidente do Sinpol

22/10/19 - 09:12:10

Na noite desta segunda-feira, 21, mais uma edição do programa “Nas Ruas”, live comandada pelo vereador Cabo Amintas (PTB) foi ao ar através de suas redes sociais e ao vivo pela SD TV. Nesta edição, Amintas entrevistou o presidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol), Adriano Bandeira.

Primeiro, Amintas mostrou vídeo de um político visitando um bairro periférico e sendo “vaiado” pela população, depois foi empurrado por um morador para dentro de um canal de esgoto de onde saiu correndo para não levar pauladas do povo. “O cara foi lá pedir votos e só passou por lá de 4 em 4 anos. Isso é uma aula, 2020 está chegando, próximo ano os políticos vão começar a aparecer nos bairros. Mas o povo deixou de ser besta, eu vou sem medo para as ruas”, declarou o apresentador.

Depois, Amintas recebeu no programa o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe (Sinpol) para falar sobre alguns problemas pelos quais está passando a polícia civil. “Hoje o Sinpol tem mais credibilidade, os policiais estão mais confiantes e eu também acredito em vocês. Vamos receber Adriano Bandeira, seu presidente. Primeiro gostaria que você explicasse para todos o que é o OPC”, perguntou.

Adriano Bandeira começou falando sobre as eleições e o apoio que a polícia civil deu anteriormente ao governador Belivaldo Chagas, afirmando que a categoria tem um perfil de diálogo e de respeito.

“Em 2018 nós apoiamos o governador, mas deixamos bem claro que queríamos um compromisso com a segurança pública que envolvesse toda a categoria, incluindo a base. É por isso que hoje, essa categoria da polícia civil, mesmo com a característica de diálogo se encontra revoltada, desmotivada porque entende que sofreu um estelionato eleitoral. Essa postura de não tomar uma decisão na condição de governador, não é ruim apenas para a polícia civil, é ruim para toda a população sergipana que já sofre violência e não aguenta mais esperar. Nós apresentamos um projeto que nasceu no gabinete de Belivaldo. Ele conhece o projeto, que foi elaborado, reajustado e apresentado na mesa. Tem o projeto em mãos, mesmo assim sofre pressão da associação dos delegados de polícia, por um interesse classista de quem tem formação. O projeto Oficial de Polícia Civil (OPC) trata da unificação dos cargos da base, atualmente composta por 5 cargos e alguns deles estão em extinção, sem entrar em atribuição o cargo de delegado, sem interferir, nem atrapalhar. Mas, essa mudança vai trazer melhorias para a população, reduzindo o tempo de espera no atendimento e a agilidade no trabalho, acabando com a burocracia. O policial tem a competência para fazer o boletim de ocorrência e de imediato sair para a diligência”, declarou Bandeira.

O apresentador comentou que o governador está sendo covarde em não cumprir a palavra e sabe que alguns delegados não concordam com o OPC, diferente dos agentes. “O que os delegados estão fazendo é retroceder tudo que tem sido feito pelo Sinpol, pelos agentes, tudo que tem sido feito para modernizar a Segurança Pública em Sergipe. Imaginei que a Associação dos Delegados de Polícia (Adepol) chegaria aqui com uma mentalidade diferente, mas é lamentável o que a Adepol está apresentando ao governo do estado. Isso só está prejudicando a população e os pais de família policiais civis que estão diariamente nas ruas combatendo a criminalidade e fazendo o trabalho que a polícia sergipana sabe fazer muito bem, resolver crimes. Fazendo tudo e muitas vezes, os senhores delegados não tiram nem a ‘bunda’ da cadeira”, criticou.

Para concluir a entrevista, Amintas questionou a Adriano Bandeira se os policiais civis se consideravam enganados pelo governador do estado. A resposta foi dura e direta. “Nos consideramos traídos, hoje a polícia civil se encontra na condição de traída pelo governador Belivaldo Chagas! O nosso projeto OPC teve como nascedouro o gabinete dele e teve como principal testemunha o Secretário de Segurança Pública, João Eloy de Menezes”, declarou o presidente do Sinpol.

Na próxima quarta-feira, 23, o Sinpol participará de Audiência Pública na Assembleia Legislativa com a presença do profº doutor Roberto Daros, advogado especialista em ciências criminais. A audiência busca debater a modernização da Segurança Pública.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas