Novo módulo de oficina traz especialistas para discutir projetos culturais

22/10/19 - 05:22:37

Os participantes da primeira edição da oficina “Descomplicando Projetos Culturais” terão mais um encontro na Escola do Legislativo (Elese) a partir da próxima quarta-feira (23). É que, além de terem aprendido a construir um projeto a partir de uma ideia cultural, agora eles assistirão às explicações de diversos especialistas na área de advocacia, contábil e comunicação para a efetivação dos projetos criados. Os interessados que não participaram da oficina serão listados e convidados posteriormente.

“Esta oficina traz uma outra perspectiva, outro olhar para os agentes culturais entenderem todo este universo de gestão cultural, desde a concepção até a execução de um projeto. Apesar de a produção ser latente em Sergipe, há uma carência desses agentes na gestão e elaboração de projetos culturais”, explica o instrutor Alisson Couto.

No módulo 1, realizado em julho, foi trabalhado o conceito e a ideia da ação cultural para construção do projeto, que serve como instrumento de participação em editais e apresentação no âmbito municipal, estadual e nacional. Já, no módulo 2, os participantes terão noções avançadas da legislação, contratos, cálculo de impostos e prestação de contas.

Entre os instrutores convidados para a oficina estão Isabele Ribeiro, Consultora em mídias sociais e Produtora da Feirinha da Gambiarra, Thays Couto e Tarcísio Nery, Contadores e, Alexandre Mandarino, Advogado.

Segundo o coordenador da Elese, Irineu Fontes, quanto mais agentes culturais formados nesta área, melhor para os artistas. “Ficamos surpresos com a quantidade de inscrições. Isso só mostra como é necessário qualificar os agentes culturais. Para gerenciar um projeto existem vários critérios, então é preciso saber lidar da elaboração até a execução dele para que cada ideia cultural seja, de fato, realizada”, reforça Fontes.

No total, mais de 200 pessoas se inscreveram para participar da Oficina. Para este módulo, foram selecionados os melhores projetos culturais que serão executados. Os remanescentes serão chamados para as novas edições da oficina.

Por Fernanda Queiroz (Assessora de Comunicação da Escola do Legislativo – Elese)

Foto: Breno Coutto/Ascom parlamentar