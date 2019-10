Ordenamento náutico da Orla Pôr do Sol é destaque em reunião

Governo do Estado, Prefeitura de Aracaju, Capitania dos Portos, associações e empresários, se reuniram no intuito de discutir a gestão e o funcionamento da Orla Pôr do So

A Orla Pôr do Sol é um dos pontos turísticos mais visitados do estado. Pensando nisto, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), em parceria com a prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Semict), estão unidos no processo de reforma e revitalização do espaço, que será entregue oficialmente no dia 1 de novembro, às 16h30, com a presença do governador Belivaldo Chagas e do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

Nesta terça-feira (22), o ordenamento náutico foi destaque em reunião entre Estado, prefeitura, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo (Semict), Capitania dos Portos, associações de barqueiros, lancheiros e de moradores, assim como empresários.

Nas obras da Orla Pôr do Sol, foram efetivados projetos de infraestrutura com investimento no valor de R$ 2.813.307,69, disponibilizado por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), junto ao Banco Internacional de Desenvolvimento (BID).

De acordo com o secretário de Turismo e Comunicação de Sergipe, Sales Neto, a reunião serviu para alinhar as regras que serão impostas a partir da inauguração do atracadouro, um equipamento que o Governo do Estado entrega à prefeitura de Aracaju. “Isso tudo é extremamente importante para que o turista tenha uma boa experiência ao chegar e sair. A reunião foi muito positiva, todos darão o melhor para que o turista possa ser bem atendido na nossa capital. A importância do diálogo entre as associações, empresários e o governo é relevante para que exista um entendimento do que precisa acontecer para melhor explorar o turismo da área”, destaca.

O secretário da Semict, Marlysson Magalhães observa que “é por meio do diálogo que conseguimos chegar a um denominador comum. Mais uma vez essa ação vem mostrar a parceria entre governo e prefeitura, e demais envolvidos, que é uma união extremamente importante para a população e para o turismo”.

O Capitão de Fragata, Guilherme Conti Padão, comandante da Marinha em Sergipe, ressalta que o diálogo entre os representantes é um canal aberto que beneficia toda a sociedade. “É extremamente importante, principalmente, para entender quais são as demandas das associações. Com a chegada do verão, existe o crescimento da demanda no estado, inclusive, na Croa do Goré. Essas implementações, por meio desse dialogo, faz com que se tenha segurança e com que as pessoas possam curtir um fim de semana agradável. Esse tipo de comunicação traz o ordenamento que é relevante para toda a sociedade”, esclarece.

As associações estão otimistas para a entrega do espaço. Para eles, o turismo da região vai crescer ainda mais. “Graças a essa reforma temos a esperança de ofertar um melhor serviço aos clientes. A orla já é bela e agora está ficando mais ainda. Só temos a agradecer o poder público. Está ficando muito bonita”, relata Francisco da Cunha, que é um dos membros da associação de lancheiros.