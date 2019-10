“PEC 55” DE LUCIANO BISPO QUE REDUZ RECESSO DEVE SER APROVADA NA ALESE

22/10/19 - 11:05:59

O deputado estadual Luciano Bispo, presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, apresentou nesta segunda (21) a PEC – Proposta de Emenda Constitucional, 04/2019, objetivando a redução do recesso parlamentar, dos atuais 90 dias, para 55 dias, ajustando ao mesmo período do Congresso Nacional, que se reúne para realizar as sessões plenárias de 02 de fevereiro a 17 de julho, e de 1º de agosto a 22 de dezembro de cada ano.

Já o deputado capitão Samuel Barreto também anunciou que apresentaria um projeto no sentido de reduzir o recesso parlamentar para 30 dias. Segundo Samuel essa “é a PEC da igualdade”.

Após a divulgação da PEC de Luciano Bispo, as informações são de que será acatada pelos parlamentares, já que na manhã de hoje, alguns deputados disseram que apóiam a “PEC 55”, como está sendo conhecida.