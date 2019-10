Prefeitura e Governo do Estado alinham reinauguração da Orla Pôr do Sol

22/10/19 - 15:14:28

Em reunião de trabalho realizada nesta terça-feira, 22, representantes da Prefeitura de Aracaju, Governo do Estado, Capitania dos Portos, Associação de Moradores do Mosqueiro e Associação Sergipana Proprietária de Embarcações de Transporte de Turismo (Aspetur) alinharam procedimentos operacionais referentes à permissão de serviços e regramento no uso dos atracadouros da Orla Pôr do Sol, cuja reinauguração está prevista para ocorrer no próximo dia primeiro de novembro.

O encontro foi realizado na sede da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju (Semict). Segundo o titular da pasta, Marlysson Magalhães, esta reunião é o desdobramento da visita técnica que realizaram no local, há cerca de dez dias, ele, o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, e equipe do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur)

“Chegamos à conclusão que havia a necessidade de alinhar entendimentos para o regramento de atividades na área, como a atividade dos barqueiros, que se tornaram permissionários da Prefeitura de Aracaju, por meio da concessão de alvará, para circulação das embarcações que saem da Orla Pôr do Sol”, afirmou o secretário Marlysson Magalhães

No encontro, o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas, explicou como se dará o processo de regramento de embarque e desembarque de turistas nos atracadouros e uso dessas embarcações. Para tanto, contextualizou o processo que resultou na elaboração do Decreto Nº 5.882, de 22 de marco de 2019, que torna os barqueiros permissionários da Prefeitura de Aracaju.

“Para se chegar ao decreto foram meses de encontros com barqueiros e empresários que exploram os serviços náuticos. Tanto o decreto quanto a resolução foram feitos a partir de minutas previamente apresentadas a todos para análise e incorporação de sugestões para a redação final do documento, ou seja, tudo definido com a presença e construção de todos”, destacou o presidente da Emsurb.

Luiz Roberto ressaltou que, após a reinauguração da Orla, a Prefeitura de Aracaju montará uma estrutura física para bilhetagem das embarcações que partirão do atracadouro da Orla Pôr do Sol, com a presença diária de dois fiscais da Emsurb a fim de garantir o cumprimento do Decreto.

Sales Neto ressaltou o impacto positivo para o turismo local decorrente da reinauguração da Orla Pôr do Sol e considerou a reunião produtiva para o alinhamento do uso desse importante atrativo turístico da cidade. “Um equipamento que o Governo do Estado entrega para a Prefeitura de Aracaju, juntamente com a reforma que foi feita, com recursos do Prodetur, e que hoje se tornou um importante destino turístico do nosso estado, então é importante que haja esse regramento discutido hoje para que o turista possa ter uma boa experiência, sair de lá (Orla Pôr do Sol) satisfeito com o que ele vai ver”, destacou.

Marlysson Magalhães elogiou a forma integrada de atuação dos entes governamentais para melhor exploração de equipamento tão importante e belo para o turismo na cidade. “Com união todos saem ganhando. Ganhamos todos nós com esse belo cartão postal, completamente reformado, e o turista, que chega em nossa cidade e sai com belas recordações dos bons momentos que viveu em sua passagem por aqui. Com certeza, são turistas que voltarão para mais visitas e isso é bom para todos”, concluiu.

Segurança náutica

Ainda durante a reunião, discutiu-se o uso dos espaços no estuário do rio Vaza-Barris, com destaque para a Crôa do Goré. Comandante da Capitania dos Portos de Sergipe, o capitão de Fragata Guilherme Conti Padã ressaltou que, para haver o balizamento turístico neste rio a Capitania necessita de instrumento legal para se estabelecer faixas de uso entre os diversos frequentadores do local e a Capitania poder fiscalizar.

Participaram também da reunião representantes das empresas náuticas Solares Catamarã, Pôr do Sol, JR Náutica, Prego Turismo e Estação Náutica.

Foto Davi Costa