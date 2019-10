Preso cabo PM acusado de chefiar esquema roubo de carro

22/10/19 - 08:56:38

Um cabo da polícia militar identificado como José Luiz de Souza, foi preso em sua residência na manhã desta terça-feira (21) no município de Itaporanga D´ajuda, acusado de chefiar um esquema de roubo e desmanche de veículos em Sergipe.

A ação foi coordenada pelo delegado Kassio Viana. As informações passadas pelo delegado são de que militar está na corporação há 21 anos, lotado no Batalhão de Turismo (BPTur), porém se encontrava em licença médica.

Segundo o delegado, após a prisão de dois elementos, identificados como Michael e Victor, que declararam que atuavam a pedido de um homem chamado por “seu Luiz”. Após as investigações, a polícia identificou “seu Luiz” como sendo o cabo PM José Luiz de Souza, que acabou preso nesta manhã.

No momento da prisão, a PC encontrou na residência do militar um veículo Strada, que havia sido roubada no Bairro 18 do Forte em Aracaju.

O delegado explicou ainda que o militar possui um galpão localizado no Loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, e lá, onde foram encontrados veículos roubados e outros já desmanchados para venda de peças.

O cabo José Luiz de Souza, já havia sido preso em 2016 por receptação. À época, o cabo foi liberado após pagamento de fiança.

Com informações de Sandoval Noticias