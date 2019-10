REQUERIMENTO DA CPI DA PEDOFILIA É COLOCADO NA PAUTA DA ALESE

22/10/19 - 12:41:15

Após mais de dois meses que foi apresentado o requerimento que pede a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofilia, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) leu nesta terça-feira (22), a proposta que vai investigar os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

O autor do requerimento, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania23), explica o que será feito a partir de agora. “Estamos muito felizes com a leitura do requerimento. A partir de agora, a mesa diretora escolherá juntamente com as bancadas, cinco membros da Comissão. Nossa intenção é apurar denúncias feitas por órgãos e pessoas da sociedade civil, elaborar propostas de políticas públicas de combate e prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes, conscientizar e prevenir o crime de pedofilia. É necessário ainda apurar a utilização da Internet para a prática de crimes de pedofilia, bem como a relação desses abusos com o crime organizado”, afirmou o autor da CPI.

O trabalho da Comissão de Inquérito terá 120 dias de duração e pode ser dividido em quatro fases, sendo a primeira a busca de conhecimentos e informações sobre objetos da comissão parlamentar de inquérito; em seguida investigações e operações policiais; a terceira fase promover palestras dadas por membros da equipe administrativa da CPI em diversos locais; e a quarta a elaboração do relatório final.

Fonte d foto assessoria