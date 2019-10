ROGÉRIO ENTRE SENADORES E DEPUTADOS QUE COMPÕEM A ELITE DO CONGRESSO

22/10/19 - 19:33:54

O levantamento da Arko Advice apresenta a lista de 74 deputados federais e 36 senadores que compõem a elite do Congresso Nacional por atuarem decisivamente no andamento dos trabalhos nas casas parlamentares, na elaboração da agenda legislativa e que representam os interesses da sociedade brasileira.

O Senador Rogério Carvalho (PT/SE) se destaca, em apenas 8 meses de mandato, como um representante da elite parlamentar na categoria de “debatedor”. O único Senador de Sergipe na lista.

São os parlamentares com boa capacidade oratória e senso de oportunidade para se colocarem, em posição de destaque, nos debates em Plenário e nas comissões. Despertam a atenção dos pares.

Os dados foram qualificados em lideranças formais e informais. As lideranças formais seriam aquelas previstas na estrutura de poder da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Entretanto, nem todos os cargos formais qualificam seus ocupantes como líderes ou parlamentares influentes.

Já as lideranças informais são aquelas que não estão previstas na estrutura de poder formal do Congresso Nacional. Ou seja, são líderes informais ou não constituídos formalmente, aqueles parlamentares que possuem qualificações pessoais. O reconhecimento de um líder informal se dá por meio da aceitação, por um grupo de parlamentares, da capacidade do mesmo em influir, ainda que localizada e especificadamente, na agenda legislativa e no processo deliberativo.

Foram avaliados os seguintes critérios:

a) decisão sobre a agenda e encaminhamento de deliberações; b) liderança partidária com peso político segundo o número de liderados; c) presidência e relatoria das comissões nas quais tramitam as principais matérias da agenda legislativa no Congresso, podendo ser comissões especiais ou técnicas.

O PT no Senado apresentou além do Senador Rogério Carvalho, mais três senadores em destaque como elite parlamentar: Humberto Costa (PT/PE), Jaques Wagner (PT/BA) e Paulo Paim (PT/RS).

Diante da evidência entre os parlamentares que mais influenciam nas decisões do Executivo ou deixam sua marca no processo deliberativo do Congresso Nacional, o Senador Rogério Carvalho agradece o reconhecimento ao trabalho que tem sido feito:

“Está valendo a pena todo o nosso esforço em garantir dignidade para as pessoas, especialmente as que mais precisam. Vamos continuar o nosso posicionamento em defesa da vida e dos direitos dos brasileiros. A gratidão ao povo faz parte da nossa trajetória. ”, conclui o Senador Rogério.