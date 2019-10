São Cristóvão participa de 6º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas

22/10/19 - 13:04:16

Quarta cidade mais antiga do País e detentora de um acervo histórico e cultural que remonta a colonização, São Cristóvão participa, a partir desta quarta-feira (23), do 6º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial e o Seminário Patrimônio + Turismo em Porto Alegre.

Realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), pela Organização Brasileira das Cidades Patrimônio Mundial (OCBPM) e pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), o evento objetiva fomentar o reaproveitamento de monumentos que representam valores históricos e culturais e utilizá-los como atrativos para o turismo. A programação conta com palestra do prefeito de Paranaguá (PR), Marcelo Elias Roque, e de estudiosos de Portugal e da Espanha, os quais irão apresentar projetos que contribuíram para que mosteiros, castelos, linha férrea e outras estruturas ganhassem notoriedade turística.

A representante do Departamento de História da Arte da Universidade de Santiago de Compostela, Patrícia López, vai mostrar a experiência na Espanha, na qual foram feitas restaurações de prédios e de outros monumentos. Depois, essas estruturas foram transformadas em hotéis para receber turistas e ganharam destaques com um nicho de mercado bem definido.

De Portugal, será resgatado na palestra o papel dos centros interpretativos na salvaguarda e a comunicação do patrimônio cultural. O diretor da Direção Regional de Cultura do Norte de Portugal, António Ponte, vai abordar a experiência que demonstra a importância de se ter um centro de interpretação para oferecer informações aos turistas sobre a cultura e os significados dos monumentos de cada cidade. Isso pode aumentar o interesse do turista e deixá-lo bem informado sobre a história do local visitado e não apenas a estrutura em si. Por fim, o prefeito Marcelo Elias Roque traz o exemplo da cidade de Paranaguá. Ele implementou ações que transformou o trajeto da via férrea Curitiba-Paranaguá em uma viagem mais atrativa, iniciativa que cresceu significativamente a procura dos turistas.

Para Marcos Santana, a participação no evento abre oportunidades para a gestão. “Nosso município tem atrativos turísticos históricos, religiosos, gastronômicos capazes de atrair visitantes o ano inteiro, gerando emprego e renda. Nossa participação visa a capacitação de nossas equipes e o planejamento de ações para tornar nossa cidade mais receptiva para o turista”, afirmou.

Fonte e foto- Ascom/SãoCristóvão