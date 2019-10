SERVIDORES DE 9 MUNICÍPIOS TREINADOS PARA PREENCHER QUESTIONÁRIOS DO IEGM

22/10/19 - 13:47:28

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), através da sua Diretoria Técnica, realizou a quarta rodada de treinamento sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) 2019 com servidores de nove municípios sergipanos, nesta segunda-feira, 21, no miniauditório da Escola de Contas.

O evento, que tem como objetivo promover conhecimentos técnicos, teóricos e práticos para o desenvolvimento correto de preenchimento dos questionários do IEGM, conta com a instrução da assessora de Planejamento do TCE, Adenilde Tavares, e o gerente de projetos, Wallace Hora.

IMG_6223.JPG

“O treinamento dá orientações aos gestores municipais a implantar os processos e controles que são inquiridos nos questionários e no seu preenchimento”, pontua a assessora de Planejamento, destacando a participação de servidores de áreas diversas dos municípios, como Controle Interno, Planejamento, Saúde e Educação.

Os servidores treinados nessa edição foram de Muribeca, Malhada dos Bois, Cedro de São João, Telha, Amparo de São Francisco, Canhoba, Aquidabã, Itabi e Graccho Cardoso.

De acordo com Isabelita Barreto, representante de uma empresa que presta serviço de assessoria no Controle Interno do município de Malhada dos Bois, a cada ano está sendo mais fácil preencher os questionários do IEGM. “Nos primeiros anos, o preenchimento foi um pouco no susto, mas com o passar do tempo tivemos mais esclarecimentos e agora está mais tranquilo preencher os questionários com todas as informações corretas… o nosso maior problema é na parte de planejamento e tecnologia, então acaba tendo uma avaliação baixa nestas áreas. É importante o Tribunal fazer capacitação nesta área e conscientizar os gestores”, explica Isabelita.

Fonte e foto TCE