ABRAJET Sergipe anuncia reformulação e novos planos para 2020

23/10/19 - 09:29:03

Com o intuito de fortalecer a entidade, mediante às perspectivas do mercado da comunicação no setor turístico, a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (ABRAJET/SE), pretende reformular suas ações e apresenta novos planos para 2020. O debate que oficializa a nova fase da seccional aconteceu nesta terça-feira, 22, reunindo associados e novos membros em uma sala de uma instituição de ensino particular da capital.

De acordo com o presidente interino da ABRAJET SERGIPE, Luís Mendonça, a expectativa é de somar esforços e contribuir com o desenvolvimento do segmento. “Integração voltado ao crescimento da seccional. Este é um dos principais pilares desta reformulação, pois a ideia é realizar brevemente uma eleição, seguindo às diretrizes da ABRAJET Nacional formando assim, uma nova equipe diretiva e, após isto, pretendemos colocar em prática a elaboração do planejamento estratégico e outras frentes de trabalho com o foco de elaborar projetos em prol do turismo sergipano”, enfatizou.

Entusiasmado com os avanços do grupo, o presidente da ABRAJET Nacional, Evandro Novak, enalteceu a integração nos debates. “Parabenizo este grupo que vem apresentando uma grande vontade de organizar a entidade e, também, otimizar a divulgação do destino Sergipe. Aproveito a oportunidade para informar que no período de 27 de novembro a 01 de dezembro, acontecerá o 36º Congresso Nacional da ABRAJET, em Urubici (SC), e que irá reunir jornalistas de turismo de todo o país compartilhando experiências e adquirindo novos conhecimentos”, frisou.

Os jornalistas Fredson Navarro, Shis Vitória, Sacuntala Guimarães, Noel Lino, Cassandra Teodoro, Chico Freire, Hugo Sidney, Marcos Rodrigues e Nairson Socorro, também estiveram presente na ocasião.

Assessoria de Comunicação ABRAJET-SE