Agentes da Renascer buscam apoio para restruturar carreira

23/10/19 - 11:12:19

Agentes de Segurança Socioeducativos da Fundação Renascer lotaram as galerias da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), na manhã desta quarta-feira, 23, para buscar apoio dos deputados estaduais. A categoria denuncia desvalorização por conta do aumento do processo de terceirização e contrato realizado de forma irregular.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Agentes Socioeducativos de Sergipe, Clichardson Hipólito, desde 2105, a gestão de Wellington Mangueira vem terceirizando o sistema de forma precária com pessoas da Bahia sem as devidas especializações na área específica do Sistema Socioeducativo.

“Desde 2015 uma única empresa, a Montenegro Terceirização e Serviços Eireli-ME, inscrita no CNPJ 23.836.441/0001-23, ganhou seis contratos e vem renovando com esse pessoal”, denunciou.

O sindicalista observou que outra pauta de reivindicação é o apoio dos parlamentares para a aprovação de um projeto de lei que visa a restruturação da carreira. “Estamos passando por um momento difícil. Nunca existiu nesses treze anos que estamos no quadro da Fundação Renascer um momento crítico como nesta gestão”, ressaltou.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões