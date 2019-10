Aracaju é oposição

23/10/19 - 07:01:37

É bom o prefeito e pré-candidato à reeleição Evaldo Nogueira (PCdoB) não esquecer que o eleitorado aracajuano é contra quem está no poder. Isto ocorre, em parte, pelo fato de a capital abrigar o maior número de servidores estaduais, sempre insatisfeitos com o governo. Foi graças a este perfil do eleitorado, que Jackson Barreto (MDB) ganhou todas as eleições que disputou ou apresentou candidatos a prefeito de Aracaju, pois suas campanhas sempre rivalizaram com o governador de plantão. Registre-se que apenas Marcelo Déda (PT) e o próprio JB, conseguiram, estando no governo estadual, eleger Edvaldo Nogueira em 2008 e 2016. Alguém vai perguntar: e por que, em 2008, Mendonça Prado (DEM) perdeu para o atual prefeito, que à época era apoiado pelo então governador Marcelo Déda? Porque este petista vinha de uma fantástica vitória sobre João Alves Filho (DEM) em 2006, e os aracajuanos não queriam fortalecer aquele que já havia administrado Sergipe por três vezes. Aliás, em todos os mandatos como governador, João foi derrotado nas eleições de Aracaju. Em 2012, a capital votou fechado no prefeiturável Alves Filho, não por ele ser o melhor candidato, mas para derrotar Déda. Portanto, quando for registrar a candidatura Edvaldo deve ter em mente essa estatística. Marminino!

Turismo ministerial

O óleo derramado no mar tem atraído ministros para o Nordeste. Dia sim outro também, os auxiliares do presidente Jair Bolsonaro (PSL) dão as caras na região. Transportados em voos da FAB, os distintos visitam as capitais atingidas pelo óleo, sobrevoam as praias de helicópteros e dão as costas para a tragédia. O mais novo adepto desse turismo trágico é o ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, que visitará Aracaju nesta quarta-feira. Também com o único objetivo de ver o óleo no mar, o senador e presidente interino Davi Alcolumbre (DEM) dará as caras, amanhã, em Aracaju. Arre égua!

Petista na elite

E quem está de sorriso largo é o senador Rogério Carvalho (PT). Tudo porque aparece na lista de 74 deputados federais e 36 senadores considerados a elite do Congresso. O levantamento foi feito pelo site Arko Advice, uma das mais influentes consultorias políticas. A escolha dos 110 melhores parlamentares tomou como base a atuação deles no andamento dos trabalhos na Câmara e no Senado. É isso aí!

Pernas pro ar

Segunda-feira próxima é dia de folga para quem trabalha no governo de Sergipe na Prefeitura de Aracaju. A moleza foi garantida pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) e pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Ambos decretaram ponto facultativo no dia 28, dedicado ao servidor público. Os decretos, porém, fazem uma ressalva: o feriadão não alcança quem trabalha nos órgãos públicos considerados essenciais ou que não possam sofrer solução de continuidade. Então, tá!

Bem na fita

Sergipe, Espírito Santo, Rondônia, Pernambuco e Tocantins estão entre os estados com melhor classificação no ranking do Tesouro. O estudo mediu a consistência das informações contábeis e fiscais de todos os estados e do Distrito Federal. O resultado ganhou matéria de 1ª página do jornal Valor Econômico, com o título “Sergipe tem a melhor prestação de contas do país”. Foram analisados 38 demonstrativo contábeis, dos quais o governo sergipano apresentou apenas uma inconsistência. Ah, bom!

Sonha alto

O prefeito em exercício de Canindé, vereador Weldo Mariano (Republicanos), é um otimista de quatro costados. Herdeiro de uma dívida superior a R$ 15 milhões, o moço sonha em regularizar as finanças municipais. Quem sabe se Chesf aumentar absurdamente a produção de energia na Hidrelétrica de Xingó, Canindé não volta ao tempo das vacas gordas. Enquanto isso não acontece, porém, Weldo vai ficar só na vontade de pagar a Deus e ao mundo. Vixe Maria!

Maldade aprovada

Alessandro Vieira (Cidadania) e Maria do Carmo (DEM) estão entre os 60 senadores que aprovaram, em 2º turno, o texto-base da famigerada reforma da Previdência. O petista Rogério Carvalho disse não à indecorosa proposta, que também já foi votada pela Câmara Federal. O texto aprovado, ontem, cria uma idade mínima para aposentadoria, limita o valor do benefício, torna as alíquotas mais progressivas e aproxima o sistema de aposentadoria pública do privado. Por causa desta nefasta reforma, concebida para atender a elite econômica, milhões de brasileiros morrerão antes de se aposentar. Danôsse!

Crime ambiental

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSC) lamenta que todas as 17 praias de Sergipe, além de oito rios, tenham sido atingidas pelo óleo derramado no Atlântico. A atuação do governo estadual para reduzir os danos causados ao meio ambiente foi elogiada por Mitidieri, que cobrou ao governo Bolsonaro ações rápidas para que a natureza, o turismo e a população não sejam ainda mais prejudicados. Homem, vôte!

Por um fio

Eleito conselheiro titular do 5º distrito de Aracaju, Alex Yole pode perder o mandato e o salário de R$ 2 mil. Apoiado pelo vereador Palhaço Soneca (sem partido), o moço é acusado de ter abusado do poder econômico, pois teria distribuído cestas básicas em troca de votos. A comissão formada para apurar as acusações contra Yole tem 30 dias para se posicionar se o dito cujo deve ser cassado. Crendeuspai!

Quinta Negra

Debater a multiplicidades dos saberes dos povos negros. Este é o objetivo do projeto “Quintas Negras – Xirê dos Saberes”, promovido pela Assembleia como parte das comemorações dos 30 anos da Constituição de Sergipe. Marcada para o próximo dia 31, a próxima edição do projeto acontecerá na Escola do Legislativo – centro de Aracaju – e contará com palestras e apresentações artísticas com o protagonismo do movimento negro de Sergipe. Participe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 29 de dezembro de 1956.