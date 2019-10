Autênticos e moderados

23/10/19 - 00:26:05

Diógenes Brayner – [email protected]

Houve uma reação de partidos que integram a base aliada ao governador Belivaldo Chagas (PSD), às declarações do ex-governador Jackson Barreto (MDB), sobre a tendência da aliança que mantém apoio ao Governo. Segundo JB o bloco liderado pelo governador é “de centro esquerda, mais à esquerda.” Provocou furor em uma ala que está nesse meio. Um dos líderes da base aliada não aceitou essa rotulação e fez um reparo: “Vejo que a aliança é de centro direita ou mista [direita e esquerda], onde todos nos respeitamos, dentro de suas posições e ideologias”.

Há certa animosidade – ainda não exposta – sobre a posição real de integrantes dos partidos que servem à base aliada a Belivaldo Chagas. Percebe-se a atuação de tendências diferentes defendendo o mesmo objetivo: o de consolidar um projeto iniciado pelo ex-governador Marcelo Déda, que ignorou opções ideológicas para o fortalecimento de um grupo e a formação de uma estrutura com partidos que demonstrassem objetivos voltados a um sistema progressista, sem vícios do conservadorismo.

Não seria apenas por uma questão de cor partidária, mas de sentimento para promover a inclusão social e empreender outras lutas pela igualdade de direitos, sem excesso no formato de fazer política. E assim se montou um bloco coeso, como fez o ex-presidente Lula, que montou uma composição com legendas de todas as tendências – exceto a do Governo que o antecedeu – para conseguir eleger-se presidente da República, em 2002, pela primeira vez. A primeira eleição de Déda ao Governo ocorreu em 2006, dentro do modelo posto por Lula, incluindo tucanos que romperam com o partido. Só ex-PFL, atual DEM, e outras legendas da esquerda radical ficaram fora da composição.

O projeto manteve-se até o pleito de 2014, quando o PSB resolveu deixar o grupo, porque preferiu apoiar Aécio Neves (PSDB) a presidente, no segundo turno com Dilma Rousseff (PT). Essa aliança montada sob o comando de Marcelo Déda continua até hoje ao lado de Belivaldo Chagas, embora haja sinais de incômodos entre membros de partidos como MDB e, em menor proporção, do PT. Este em relação às eleições municipais.

Dentro do MDB existem praticamente duas tendências, o que o leva ao período de Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. Um comandava os “autêntico” e outro estava à frente dos “moderados”. Jackson Barreto se mantém entre os autênticos e é alfinetado por moderados (ou vice versa). Um emedebista que ensaia deixar o partido disse que JB não “quer largar o osso do MDB na Capital e através da sigla cria dificuldades”.

Em seguida afirmou: “não é coerente falar mal do partido que integra e continuar nele”. Disse em tom de convite a uma reflexão por parte de JB. Com essa visão dentro da legenda, não há consistência para a unidade. Hoje o MDB, em sua quase amplitude, não se declara de esquerda e não aceita fazer oposição cerrada ao Governo Bolsonaro, de direita extrema. Exibe uma razão para isso: não prejudicar o Estado, que precisa sair da crise, recuperar suas finanças e planejar com objetivos reais um futuro diferente do que encontrou.

João Daniel e candidato

O presidente regional do PT em Sergipe, deputado federal João Daniel, disse que está tudo tranquilo com o partido e “agora é partir para a realização do Congresso Nacional”.

*** – Só depois disso [do Congresso Nacional] é que discutiremos sobre candidaturas em Aracaju, disse.

*** João Daniel, inclusive, colocou emenda no valor de R$ 2 milhões para a Prefeitura de Aracaju: “se o PT vai ter candidato ou não, o objetivo é ajudar o município”.

Participa de debate

Ontem, na Câmara Federal, deputados discutiram questões da poluição das praias do Nordeste, para ver se dar uma dura no Governo Federal, que está sem demonstrar interesse em cuidar do desastre ambiental.

*** Deputado João Daniel participou da reunião e apoiou a formação de uma CPI, de autoria do deputado João Campos (PSB-PE), para apurar responsabilidades.

Ajustes nas emendas

Parlamentares federais dedicaram parte do dia de ontem a fazer ajustes nas emendas ao orçamento indicadas por eles, para que fossem encaminhadas ontem à noite.

*** A partir de hoje as emendas seguem os trâmites legais, até ser registradas na LDO.

Sobre encontro

Vazou o que aconteceu no encontro entre o senador Alessandro Vieira (Cidadania) e o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB). A fonte é integrante do grupo que propõe uma nova política.

*** A conversa teria girado em torno do apoio de Alessandro a Valadares Filho para prefeito de Aracaju e, em 2022, seria o contrário: Valadares apoiaria Alessandro a governador.

*** – Perceba que o senador está constrangido na foto, sugeriu a fonte.

Acha cedo para falar

Prefeito de Barra dos Coqueiros, Airton Martins, só vai tratar sobre sucessão municipal a partir de abril do próximo ano, a seis meses do pleito.

*** Segundo Airton, hoje as pesquisas indicam Alberto Macedo como de preferência do eleitorado, mas outros três nomes do grupo aparecem bem.

*** Garante que vai apoiar quem estiver melhor colocado junto à opinião do povo.

Sobre poluição

Airton Martins confirmou que as praias de Barras dos Coqueiros também sofreram com a presença de óleo que poluiu o litoral Nordestino.

*** A poluição hoje está bem menor e a Prefeitura continua limpando desde a fronteira com Pirambu até Atalaia Nova.

Sobre reforma

Senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem que o PT, com muita convicção, foi contra a Reforma da Previdência e cumpriu compromisso com o povo.

*** – Esse recurso não vai para a Saúde, Educação, e investimentos, porque a EC-95 impede o aumento do gasto público.

*** – Diante da injustiça desta reforma é que votamos não!

Uso de estratégias

Um aliado do prefeito Edvaldo Nogueira considera que ele usou estratégias de trabalho para conquistar boa posição junto à sociedade. Uma delas foi não cair no “canto da sereia, como tratar da cidade e não da política”.

*** Acrescentou que a PMA “construiu um marketing no campo da Comunicação, que encontrou uma narrativa adequada para divulgar isso”, explicou.

Samuel está animado

O deputado Capitão Samuel disse, ontem, que a sua pré-candidatura a prefeito de São Cristóvão, continua forte, crescendo muito junto à população e às lideranças de oposição.

*** Todos os dias ele visita a comunidade e está animado com a receptividade à sua candidatura.

Pressão popular

Capitão Samuel informa que pressão popular está fazendo deputados aderirem a PEC proposta por ele, para apenas 30 dias de recesso parlamentar.

*** Samuel diz que já conta com 10 votos para emenda à Proposta do deputado Luciano Bispo, que reduz de 90 para 55 dias de recesso: “falta dois votos para aprovar a emenda que transforma para 30 dias”, disse.

Problema em Capela

Estudantes universitários de Capela voltam a ter problemas por falta de transporte. Dos nove ônibus que transportam alunos, um único foi liberado.

*** Na praça principal da cidade os estudantes criticam a prefeita Silvany pelo descaso e um deles disse que “para ela não falta carro da Prefeitura”.

*** Um deles disse: “agora, com a notícia da entrevista de Sukita, é que a prefeita fica louca”.

Belivaldo e Noventa

O deputado federal Valdevan Noventa (PSC) esteve com o governador Belivaldo Chagas (PSD), na segunda-feira. Trataram sobre emendas da bancada federal e investimentos na região Sul do Estado.

*** Com ele Washinton Maravilha, de Umbaúba, e o filho Matheus Noventa…

Focar na frase

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) lembrou frase da ativista americana Ângela Davis: “não vou mais aceitar as coisas que não posso mudar. Vou mudar as coisas que eu não posso aceitar”.

*** E sugeriu: “esqueça a sua eventual antipatia pelas posições políticas da autora da frase e foque na mensagem”.

Decide mudar

Alessandro Vieira diz que não pode aceitar que o Brasil seja eternamente o reino da impunidade e da miséria.

*** – E se mostra disposto a seguir Ângela Davis: “respeitando as diferenças, mas unidos pela indignação, vamos mudar”!

Compra de votos

O conselheiro tutelar Alex Yole, eleito pelo 5° Distrito de Aracaju, pode perder o mandato por abuso de poder econômico e compra de votos. Práticas que violam Leis federal e municipal, e o próprio edital do CMDCA.

*** Os responsáveis por esta apuração têm até 30 dias para decidir sobre o mandato do conselheiro tutelar investigado. Trata-se de crime de corrupção eleitoral.

*** O Alex Yole foi o candidato oficial ao Conselho Titular com apoio do vereador Palhaço Soneca.

Sobre visita rápida

No final da noite um deputado federal envia um WhatsApp e avalia a visita que o senador Davi Alcolumbre faz amanhã a Maceió e Aracaju, para ver a poluição, por manchas de óleo, no litoral das duas Capitais.

*** – Pelo tempo que ele passa em Maceió e Aracaju dará apenas para tirar selfies ao lado de manchas de óleo, ironizou. Alcolumbre vem como presidente da República em exercício e passa no máximo quatro horas em cada cidade.

Um bom bate papo

Emergência ambiental – Senadores pedem declaração de emergência ambiental no Nordeste; sugestões para conter vazamento de óleo devem ser votadas nesta quarta.

Faltou rapidez – A poluição no Nordeste deveria ter sido discutida com antecedência. Se o Governo Federal atuasse com maior rapidez, não chegaria ao nível de agora.

Nada resolve – O jornalista Eugênio Nascimento acha que esse pessoal de Brasília vem para o NE só para sobrevoar as praias atingidas pelas manchas de óleo. Nada resolve.

Pedido de Gilmar – Ainda não há informações sobre o pedido de Gilmar Carvalho deixar o PSC, através de ação judicial. O processo está em andamento.

Rio São Francisco – O ex-prefeito de Propriá, Luciano Nascimento, tem alertado para a situação do rio São Francisco. Luciano faz aparições nesse período pré-eleições.

Nordeste é notícia – O Nordeste era notícia pela miséria, seca quase eterna e gritante diferença social. Hoje sobe ao ranking do noticiário com a poluição de suas praias.

Sukita vai falar – Tudo converge para que o ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, preso em Glória, conceda entrevista à imprensa. A justiça concederá esse direito.

Mais vantajosa – Os brasileiros que já estão no mercado de trabalho ou já contribuíram para a Previdência terão direito à regra de transição que lhes for mais vantajosa.

Por regra geral – Como regra geral, a aposentadoria para os novos trabalhadores será possível a partir de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens