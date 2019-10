Caism reduz tempo de espera por resultado de ultrassom

23/10/19 - 15:18:15

A chegada de dois novos aparelhos de ultrassonografia favoreceu também uma melhor qualidade das imagens e o aumento do número de exames realizados

O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou entre janeiro e agosto deste ano 2.919 exames de ultrossonagrafia nas mais diversas especialidades, número que revela o quanto o governo do Estado prioriza a atenção e o cuidado à mulher sergipana. Mas ainda tem outra boa notícia: agora o resultado dos exames é entregue em até uma semana após a sua realização.

A redução de 30 dias para uma semana no tempo de entrega do resultado deve-se principalmente ao investimento feito pelo governo do Estado, que entre junho e julho deste ano adquiriu e equipou o Caism com dois novos aparelhos de ultrassonografia favorecendo não apenas o fator tempo, mas também uma melhor qualidade das imagens e o aumento do número de exames realizados. “O empenho da equipe, tanto do corpo técnico quanto do médico, é diária e tem feito toda a diferença para alcançarmos esse resultado”, destaca a coordenadora da unidade, Jânua Cele Almeida Boson.

Das 2.919 ultrassonografias realizadas nos dois primeiros quadrimestres do ano, a transvaginal ocupa a primeira posição, com 1.030 exames feitos, seguida da mamária com 658 e da obstétrica, com 386. O Caism também realizou ultrossonografias pélvicas, de tireoide, morfológicas, das vias urinárias e outras, explica Jânua.

A coordenadora do Caism salientou que os exames realizados na unidade são marcados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e entram na regulação. “É importante destacar esse fluxo para que as nossas usuárias saibam como proceder quando estiverem com a solicitação do médico em mãos. O caminho é ir a uma UBS e marcar o exame”, reforçou.

O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) é referência no atendimento às mulheres em Sergipe, o único a ofertar desde a consulta especializada até o diagnóstico com exames específicos, contemplando a população com serviços que garantem qualidade e agilidade nos resultados, priorizando a humanização, segundo informou a coordenadora da unidade, acrescentando que o Caism disponibiliza para as mulheres atendimento especializado em mastologista, ginecologia e pré-natal de alto risco.

Foto: Flávia Pacheco

ASCOM SES